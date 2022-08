Mahlzeit! Bereits bei den Corona-Wirtschaftshilfen, die von der Corona-Hilfsagentur Cofag ausgezahlt wurden, ortete der Rechnungshof ein "erhebliches Risiko" für Überförderung. Laut dem ORF-Magazin "Eco" hatte Österreich die höchsten Wirtschaftshilfen in Europa. Nun stehen auch die Kunst- und Kulturförderungen der Cofag in der Kritik der Prüfer. Die Datenlage sei "unzureichend", lautet die Kritik.

So sei "unklar, wie viele" Kunstschaffende und Kulturvermittler durch die Hilfsmaßnahmen erreicht wurden, schreiben die Prüfer über den Zeitraum März 2020 bis März 2021. Im Härtefallfonds konnte auch keine durchschnittliche Förderhöhe ermittelt werden. Insgesamt wurden dabei 200 Millionen Euro an Beihilfen und Förderungen zur Bewältigung im Bereich Kunst und Kultur ausgezahlt. Den ganzen Artikel lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Transgender und Intersexualität: Wie viele Geschlechter gibt es und wer soll das entscheiden?

Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Und wer bestimmt darüber? Betroffene? Biologen? Politiker? Über eine Debatte voller Nöte. (Kleine Zeitung PLUS)

Schüsse bei Polizeieinsatz: 14-Jähriger verletzt

Im Bezirk Kitzbühel kam es Freitagfrüh bei einem Polizeieinsatz zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Ein Jugendlicher (14) wurde verletzt, zwei weitere flüchteten. Wie es zu dem Schuss kam, wird ermittelt.

Der Kastenwagen kam auf den Gleisen zum Stehen © APA



Unfall auf A5: Bub (1), Mädchen (7) und 46-Jähriger starben

Bei Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Poysdorf ist eine tschechische Familie verunglückt.

Klimabonus: Wer muss die verschickte Vollmacht ausfüllen, um zu Geld zu kommen?

Als amtliche Mitteilung wurde die Information über die bevorstehende Auszahlung des Klimabonus an alle Haushalte verschickt. Die beigefügte Vollmacht ist nicht für alle relevant. Wer sie braucht und wer sie wegwerfen kann, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wahlärzte: Warum die ÖGK bisher nur 17 von 51 Millionen Euro rückerstattet hat

Die Zahl der Kassenärzte stagniert seit Jahren. Ohne Wahlärzte gehe es nicht, betont die Kammer. Die ÖGK kontert.

Rapid: Nach der Blamage gegen Vaduz war die Stimmung im Stadion explosiv

Das 0:1 im Play-off für die Fußball-Conference-League ist wohl ein Debakel mit Folgen für die Grün-Weißen. Derzeit gibt es viele Fragezeichen in Hütteldorf, die Leistung der Vaduzer musste anerkannt werden.

Diskussion um Affenpocken-Impfstoff: Zu wenige Dosen, hohe Nachfrage

Knapp über 4.000 Impfstoffdosen des Affenpocken-Vakzins sind nach Österreich geliefert worden. Das sei nur ein "Tropfen auf den heißen Stein", sagen Kritiker. Weltweit ist Zahl der Neuinfektionen erstmals wieder gesunken. (Kleine Zeitung PLUS)

TV- und Streamingtipps: 25. Todestag von Diana: Die unheilvolle Macht der Bilder

Zum 25. Todestag von Prinzessin Diana: Ihr Kampf mit den Paparazzi und ein Überblick über die Schwerpunkte im TV plus Streamingtipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Ausschnitt aus der Doku "The Princess" © ORF

Podcast-Tipp: Warum gibt es Emanzipation nicht in Teilzeit, Mirna Funk?

Mirna Funk (41) lebt in Tel Aviv und Berlin, ist Autorin, Alleinerzieherin und genervt von feministischen Debatten, denn sie findet: Gleichstellung gibt es, doch Frauen nützen ihre Rechte nicht. Aus Bequemlichkeit. Im "fair&female"-Podcast erzählt sie, warum radikale Gleichstellung unbedingt mit arbeitenden Frauen zu tun hat.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag.

Verwaltung von Push-Mitteilungen