In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) kam es Freitagfrüh bei einem Polizeieinsatz zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Ein Jugendlicher wurde verletzt. Zuvor gab es eine Verfolgungsjagd. Die genaue chronologische Reihenfolge wird laut Polizei Tirol noch ermittelt.

Verfolgungsjagd in Tirol

Was bis jetzt feststeht: Polizisten führten in der Früh in Wörgl Fahrzeugkontrollen durch. Als sie ein verdächtiges Fahrzeug anhalten wollten, fuhr dieses einfach weiter. Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. "Mehrere Versuche, das Fahrzeug anzuhalten, scheiterten", sagt Wolfgang Weninger von der Landespolizeidirektion Tirol.

Die Verfolgungsjagd endete auf dem Bahnhof in St. Johann in Tirol. Der Kastenwagen kam dort auf den Gleisen zum Stehen. In der Folge kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Einer der Insassen, ein 14-jähriger verdächtiger Österreicher, wurde verletzt. Der Bursche, der mutmaßlich von einem Beamten angeschossen worden war, befindet sich außer Lebensgefahr in einer Klinik.

Ermittlungen laufen

Wieso es zu dem Schuss kam, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus St. Johann gebracht, seine Verletzungen waren laut Polizei nicht lebensgefährlich.

Ein 19-jähriger Österreicher und ein 13-jähriger Russe, die ebenso im Auto saßen, flüchteten laut Polizei zunächst zu Fuß. Die Beschuldigten

konnten aber schließlich festgenommen werden.

Der Kastenwagen hatte sich wegen unbefugten Gebrauchs vor zwei Tagen auf der Fahndungsliste befunden, berichtet die APA.

Über die genauen Hintergründe ist vorerst nichts Weiteres bekannt.