Mahlzeit! Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Der Preisanstieg des Miniwarenkorbes war im Juli mit 19,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Tauziehen um höhere Pensionen in der Krise

Die Teuerung sorgt für Rufe nach Pensionserhöhungen weit über der Inflation der letzten Monate. Eine einzelne Zahl, die heute von der Statistik Austria veröffentlicht wurde, hat gewichtige Auswirkungen: der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung. Laut Statistik Austria liegt der Anpassungsfaktor bei voraussichtlich 5,8 Prozent. (Kleine Zeitung PLUS)

Guterres trifft Erdogan und Selenskyj in Lemberg

Das Treffen soll planmäßig um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten, der Beginn könne sich aber verzögern. Auf der Agenda stehen viele wichtige Punkte, darunter das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja.

Sommer 2022 könnte drittwärmster Sommer der Messgeschichte werden

Der Sommer dauert noch zwei Wochen, doch schon jetzt ist klar, der diesjährige Sommer könnte zum drittwärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Mangelnder Alkoholkonsum: Japan möchte junge Erwachsene zum Trinken animieren

Eine landesweite Werbekampagne soll junge Japaner den Genuss von alkoholischen Getränken schmackhaft machen. Hintergrund sind fehlende Steuereinnahmen. Nun werden Ideen zur Trendwende gesammelt.

Deutscher Schauspieler Klaus Barner gestorben

Der deutsche Fernseh- und Theaterschauspieler Klaus Barner war während einer rund 50-jährigen Laufbahn in mehr als 60 Rollen im TV zu sehen. Nun ist er im Alter von 89 Jahren verstorben.

Heute vor 120 Jahren trainierte der GAK zum ersten Mal

Der Grazer AK feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Jubiläum. Am heutigen Tag im Jahr 1902 fand das erste Mannschaftstraining statt. Anfang September gibt es in Weinzödl Festivitäten. Hier können Sie sich in die Historie einlesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Das Gründungsteam des GAK im Jahr 1902 © GAK

WAC im Conference-League-Play-off gefordert

Der WAC muss heute (19 Uhr) beim norwegischen Tabellenführer Molde bestehen. Es ist die achte Partie in nur einem Monat für die Wolfsberger. Chauffiert wurde die Mannschaft im Bus des Molde-Rivalen Kristiansund. (Kleine Zeitung PLUS)

Lese-Empfehlung: Die Sehnsuchtsorte der Redaktion

Wir – also die Redakteurinnen und Redakteure – begleiten Sie in dem sommerlichen Format "Meine Auszeit" mit unseren Erlebnissen und Gedanken durch die Ferienzeit. Dabei wird etwa über Stoffe des Wiedersehens, dem schönen Scheitern, dem Abtauchen und dem neuen Luxus geschrieben. Hier können Sie alle 33 bislang erschienenen Teile nachlesen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag.

