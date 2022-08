Mahlzeit! In der Welt ist einiges los: Unter anderem hat der ukrainische Präsident Selenskyj angekündigt, langfristig die Rückeroberung der Krim erreichen zu wollen. In den USA ist hingegen der Aufruhr um die Hausdurchsuchung bei Ex-Präsident Trump immer noch nicht ganz abgeklungen, nun stellen sich namhafte Parteikollegen hinter Trump. Alles zu den neusten Nachrichten finden Sie hier im Überblick.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

Selenskyj will die Krim zurückholen

"Dieser Krieg hat mit der Krim begonnen und er muss mit der Krim enden", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenksyj. Zuvor war von schweren Explosionen auf der Halbinsel berichtet worden. Mehr zum Kontext von Selenskyjs Aussagen erfahren Sie hier.

Trump bekommt nach Hausdurchsuchung republikanische Rückendeckung

Nachdem das FBI die Residenz des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht hatte, bekommt der Republikaner Unterstützung aus der eigenen Partei. Namhafte Kollegen wie der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy stellten sich hinter Trump. Mehr zur Situation können Sie hier erfahren.

Urteil gegen Oberstaatsanwalt Fuchs erwartet

In Innsbruck wird heute mit einer Entscheidung im Prozess gegen den Wiener Oberstaatsanwalt Johann Fuchs gerechnet. Fuchs wird eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen. Mehr zu den Hintergründen im Prozess lesen Sie hier.

Tesla-Chef Musk verkauft Millionen an Aktien

Um den Twitter-Deal notfalls stemmen zu können, verkauft Tesla-CEO Elon Musk derzeit massenhaft die Aktien seiner eigenen Firma. Alles zum 6,9 Milliarden schweren Geschäft können Sie hier nachlesen.

Tesla-Chef Elon Musk muss Aktien verkaufen © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Sturm verliert in der Verlängerung

Es war das Spiel des Jahres für den SK Sturm. Über 120 Minuten lieferten die Grazer eine starke Vorstellung ab, mussten sich Dynamo Kiew danach aber mit 1:2 geschlagen geben. Die Reaktionen der Mannschaft zum Match können Sie hier nachlesen.

WAC mit starkem Auftritt

Grund zur Freude gab es dagegen nach dem Rückspiel des Wolfsberger AC in der Conference-League-Quali, schließlich schossen die Kärntner den maltesischen Gegner Gzira United mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Alles zum aus rot-weiß-roter Sicht erfolgreichen Spiel können Sie hier lesen. (KLEINE ZEITUNG PLUS)

UEFA-Supercup: Real trifft auf Frankfurt

Heute Abend (21 Uhr) tritt Champions League-Sieger Real Madrid im UEFA-Supercup gegen Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt an. Alles Wissenswerte vor dem Match finden Sie hier. (KLEINE ZEITUNG PLUS)

Wal aus der Seine gerettet

Ein Belugawal hatte sich in den vergangenen Tagen in den französischen Fluss verirrt. Nun wurde er mithilfe von Netzen aus dem Wasser gezogen und soll in einem Meerwasserbecken wieder zu Kräften kommen. Mehr zum skurrilen Vorfall lesen Sie hier.

Der Wal ging seinen Rettern schließlich ins Netz © APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Ex-Radstar Lance Armstrong hat geheiratet

In der französischen Provence haben sich der ehemalige Radsportler Lance Armstrong und seine Partnerin Anna Hansen das Ja-Wort gegeben. Mehr zur Hochzeit finden Sie hier.

Bilderreihen-Empfehlung: 10 italienische Inseln, die keiner kennt

Falls Sie Ihre Wahl bezüglich des heurigen Urlaubsziels noch nicht getroffen haben, darf ich Ihnen diese Bilderreihe mit 10 ruhigen und doch malerischen Urlaubsorten in unserem Nachbarland ans Herz legen. Falls Sie schon auf Urlaub waren, könnten Sie bei der Betrachtung ja dann doch noch einmal kurz die Seele baumeln lassen. Hier geht´s zur sehenswerten Bilderreihe.

Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Mittwoch, und dass Sie gut in die zweite Wochenhälfte starten!

