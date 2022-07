Mahlzeit! Heute wird es im Sommerministerrat spannend. In der traditionellen Unterbrechung der Ferienzeit sollen erste Eckpunkte eines möglichen Stromrabatts für alle Haushalte fixiert werden. Die Pressekonferenz im Anschluss wird ab 12.15 Uhr übertragen.

Sommerministerrat im Zeichen von Teuerung und Gasknappheit

Thema des Treffens wird, neben eines möglichen Stromrabatts, auch die Befüllung des Gazprom-Speichers in Haidach sein. Die Salzburger Gemeinde zählt derzeit zu den strategisch wichtigsten Orten der Republik. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Ein Warnstreik kurz vor der stärksten Reisewelle des Sommers

Seit 3.45 Uhr wird gestreikt: Bei der Lufthansa kommt es zum ersten Arbeitskampf seit dem Corona-Schock. Für heute, Mittwoch, sind mehr als 1000 Flüge für 136.000 Passagiere abgesagt. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

"Wir könnten die Haushalte flächendeckend mit Wärme versorgen"

Herbert Hofstätter, Erfinder des "Öko-Frackings", plädiert für mehr Geothermie-Nutzung in der Steiermark. Wirtschaftskammer fordert Rahmen für Probebohrungen und einen grundsätzlich schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Neue Strategie soll OP-Wartezeiten in der Steiermark verkürzen

Steirische Spitäler in Not: Die Kages will mit einem steiermarkweiten Plan zusätzliche Kapazitäten für Operationen schaffen. Bis zu 40 Prozent der Pflegemitarbeiter sind nur in Teilzeit tätig. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Unterschiedliche Viren könnten Ursache für ungewöhnliche Hepatitis-Fälle sein

Seit Wochen wird nach der Ursache der gehäuften Hepatitis-Fälle bei Kindern gesucht. Zwei aktuelle Arbeiten gehen nun einer neuen Spur nach, die mit einem alten Verdächtigen in Zusammenhang steht. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Philippinen

Das Epizentrum des Erdbebens befand sich in dem Ort Lagangilang in der Provinz Abra. Ob es Tote oder Verletzte gibt, ist noch unklar. Tsunamiwarnung gab es keine. Lesen Sie mehr hier.

Das Beben löste in der Provinz Abra auch Erdrutsche aus © AP

Große Suchaktion im Lavanttal nach vermisster Person

Seit Mittwochfrüh wird im kärntner-steirischen Grenzgebiet nach einer vermissten Person gesucht. Ersten Informationen nach soll es sich um einen Mann handeln. Hier geht es zu den Details.

Wie sicher sind die Schulen im Herbst?

Im Sommer sind die Klassenzimmer leer – jetzt könnte man Luftreinigungsgeräte montieren. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PlUS)

Gazprom drosselt Gaslieferungen durch Nord Stream 1 wie avisiert

Seit heute fließt noch weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1, zunächst sogar nur 20 Prozent der Kapazität. Die Preise für Gas steigen wieder stark an. Hier geht es zu den Details.

Dominic Thiem: "Der Ball geht meistens wieder dorthin, wo ich will"

Sebastian Ofner trifft in Kitzbühel heute im Achtelfinale auf Superstar Dominic Thiem. Damit sind noch vier Österreicher im Rennen. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Flugzeug nach Wien saß wegen Bombendrohung in Venedig fest

Dienstagabend sollte die Maschine vom Flughafen "Marco Polo" nach Wien gehen. Doch statt des Abflugs rückte ein Bombenkommando an. Die Passagiere kamen mit großer Verspätung in Wien an. Die Details finden Sie hier.

Slipknot in Graz: Das wird das größte Konzert des Jahres

Heute gastiert die US-Rockband Slipknot in der Grazer Stadthalle. Es wird nicht nur das größte Konzert des Jahres, sondern auch die größte Rockshow seit Langem in der Stadt. Was sich Fans erwarten kann, erfahren Sie hier.

10.000 Fans werden in Graz erwartet © AP

Lese-Empfehlung des Tages: Wie beuge ich einer Sonnenallergie vor?

Sonnenallergie ist ein ungebetener Gast am Badestrand. Wie man das Auftreten verhindern kann und was zu tun ist, falls es doch so weit kommt, erfahren Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch!

