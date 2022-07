Mahlzeit! Trockenheit, Waldbrände und Rekordhitze setzen derzeit Süd- und Mitteleuropa stark zu. In Frankreich und Großbritannien sind für heute Rekordtemperaturen vorausgesagt. Auch in Österreich steigen die Temperaturen diese Woche auf mehr als 35 Grad. Die Auswirkungen der Hitze in Europa und Österreich:

ÖGB: "Energiepreisdeckel für Haushalte absolut alternativlos"

Der Gewerkschaftsbund fordert eine Preiskommission, um die explodierenden Preise in den Griff zu bekommen. Ein Energiepreisdeckel für Haushalte ist aus Sicht der Gewerkschaft "alternativlos".

Aktuelle Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark

Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Chefanklägerin

Aus Ärger über Verrat im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Chefs von Geheimdienst und Generalstaatsanwaltschaft abgesetzt. Die neuesten Entwicklungen aus der Ukraine lesen Sie in unserem Liveticker.

D-Day am Donnerstag: Erste Zinserhöhung seit elf Jahren und das große Zittern ums Gas

Fließt wieder russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1? Und wie stark dreht die EZB an der Zinsschraube? Der Donnerstag könnte zu einem Schicksalstag werden. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Dolomiten-Drama: Alarmbereitschaft nach neuer Marmolata-Gletscherspalte

Hohe Temperaturen sorgen weiter für Alarm in den Alpen. Nun droht ein erneuter Abbruch an der Marmolata in Norditalien. Das Gebiet ist seit dem Unglück vom 3. Juli mit insgesamt elf Toten für Wanderer gesperrt.

Klimaerwärmung raubt Blüten ihren Duft

Bei fünf Grad Celsius mehr produzieren etwa Erdbeeren keinen Blütenduft mehr und können deshalb von Bienen, Hummeln & Co. nicht mehr gefunden werden. Und das bedeutet: keine Früchte. Das zeigt nun eine Studie der Uni Salzburg.

Gibt es einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Retouren?

Sie sind teuer für Händler, haben klimaschädliche Auswirkungen und nehmen massiv zu: Rücksendungen von Artikeln, die in Web-Shops erstanden wurden. Gibt es eigentlich ein Gesetz, das Kunden kostenlose Retouren sichert? Hier erfahren Sie die Antwort.

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger steht souverän im WM-Finale

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat sich bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene (USA) souverän für das Finale im Diskuswurf qualifiziert. Die Entscheidung fällt in der Nacht auf Mittwoch.

Lukas Weißhaidinger © APA/DPA/MICHAEL KAPPELER

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

"Wir haben es getan" – mit dieser Nachricht überraschte Popstar Jennifer Lopez am Wochenende ihre Fans. Sie und Hollywood-Star Ben Affleck gaben sich im kleinsten Kreis in Las Vegas das Jawort.

Lese-Empfehlung des Tages: Unsere Ombudsfrau gibt Rat

Welche Rechte habe ich für Urlaubs-Stornierungen, wenn zum Beispiel eine Quallenplage im Meer gemeldet wird oder die Urlaubsdestination von Dürre und Waldbränden heimgesucht wird? Unsere Ombudsfrau Daniela Bachal hat ausführlich für Sie recherchiert:

Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.

