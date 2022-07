Mahlzeit! Eine Unwetterfront erreichte in den vergangenen 24 Stunden die Steiermark und forderte zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Edelschrott ist ein Wohnhaus nach einem Blitzschlag unbewohnbar (Kleine Zeitung PLUS), Bäume stürzten um und eine Zugverbindung war unterbrochen. Im Raum Villach Land blieben die befürchteten Unwetter aber aus. Auch heute sollten keine starken Gewitter niedergehen.

Das Wohnhaus der Familie Burger in der Äußeren Einöde © Günther Burger

Sorge um Füllstand der Gasspeicher: Regierung berät weiteres Vorgehen

Ist das Ziel, vor der Heizsaison mindestens zu 80 Prozent gefüllte Gasspeicher in Österreich zu haben, gefährdet? Zuletzt steigerte sich die Füllmenge nur langsam. Heute berät die Regierung über das weitere Vorgehen.

Nato unterzeichnete Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

"Die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle leitet den Ratifizierungsprozess in jedem der Mitgliedsländer ein", hielt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den historischen Moment fest.

Selenskyj-Berater: Lyssytschansk ist letzter Sieg Russlands

Nach der Eroberung der Stadt Lyssytschansk hat Russland die Fortsetzung der Kämpfe in anderen Teilen des Nachbarlandes angekündigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief dazu auf, rasch mit dem Wiederaufbau des Landes zu beginnen. Wir informieren Sie im Ukraine-Ticker über die aktuellen Ereignisse.

Ehrenamt in Österreich: Belastung für Helferinnen und Helfer durch Pandemie gestiegen

Das Gefährdungs- bzw. Risikopotenzial bei der Dienstausübung und das Aggressionspotenzial innerhalb der Bevölkerung hat während der Pandemie deutlich zugenommen. Dennoch wollen sich zwei Drittel weiter engagieren.

Historische Überschwemmungen: Verzweiflung nach Flut in Sydney

Die Situation ist teilweise so dramatisch, dass die Regierung das Hochwasser im Bundesstaat New South Wales zur Naturkatastrophe erklärt hat, um schneller Gelder für die Flutopfer freimachen zu können. Hier geht's zum Artikel.

Ons Jabeur, die "Ministerin der Fröhlichkeit"

Die Tunesierin Ons Jabeur trifft heute im Wimbledon-Viertelfinale auf die Tschechin Marie Bouzkova und sieht sich als Botschafterin für ihr Land, die arabische Welt und ganz Afrika. (Kleine Zeitung PLUS)

Ons Jabeur © Sebastian Bozon

Streaming-Tipp: Silbereisen hat Konkurrenz - „Der Schiffsarzt“ auf RTL+

Mein Kollege Christian Ude hat sich das Medical Drama "Der Schiffsarzt" auf RTL+ angesehen. "Der Sechsteiler vermag auch Spannung aufzubauen, die Aufnahmen von Drohnenflügen übers Schiff und die Kanarischen Inseln erfreuen nicht nur die Reederei", schreibt er. Hier lesen Sie die ganze Kritik. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Kapitänin und der Schiffsarzt: Henriette (Anna Puck) und Eric (Moritz Otto), eine gute Besetzung © RTL+

Leseempfehlung des Tages

Um "Superfoods" zu essen, braucht man nicht zu exotischem Obst und Gemüse greifen. Leinsamen, Kürbiskerne, Heidelbeeren, Walnüsse und vieles mehr zählt als regionales "Superfood". Meine Kollegin Simone Rendl hat über das Thema recherchiert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag.

