Die Europäische Zentralbank läutet den Kurswechsel in der Geldpolitik ein. Im Juli soll die erste Zinserhöhung im Euroraum seit 2011 folgen. Die EZB erwartet, auch als Folge des Ukraine-Kriegs, höhere Inflation und schwächeres Wachstum.

Leitartikel von Manfred Neuper: Die EZB muss endlich entschlossen handeln

Gesundheitsminister skizziert, wie es mit Corona weitergeht

Die Coronazahlen steigen wieder und werden auch über den Sommer hoch sein. Gesundheitsminister Johannes Rauch will trotzdem den "Stresslevel senken". Ein Überblick, wie das Leben mit Corona zukünftig aussehen soll.

Kärnten bestätigt Diebstahl von 250 Gigabyte Daten

Bei dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung handelt es sich zu vier Fünftel um Daten von Mitgliedern der Landesregierung, erklärte Landeshauptmann Kaiser. Er bestätigte auch den Diebstahl von 120 Reisepassdaten. (Kleine Zeitung Plus)

So will das Land Kärnten zur digitalen Normalität zurückkehren

Wie konnten Hacker an einer Pressekonferenz des Landes teilnehmen?

Geretteter Puma nach "Verweigerung" in Herberstein angekommen

Mehrere Wochen nach Befreiung eines Pumas aus einer Holzkiste in der Oberpfalz in Deutschland und einer Verweigerung der "Dienstfahrt" ist das Tier nun endlich in der Steiermark angekommen - wohlbehalten. Polizisten hatten das Tier Mitte März bei einer Kontrolle in einem Auto entdeckt und befreit. (Kleine Zeitung Plus)

Puma Pelé ist in die Steiermark übersiedelt © Tierwelt Herberstein

Fünf Jahrzehnte nach Tragödie: Zweiter Schuh von Messners Bruder entdeckt

Günther Messner war vor 52 Jahren am Nanga Parbat tödlich verunglückt. Sein Bruder Reinhold Messner bestätigte den Fund des zweiten Schuhs seines Bruders.

Der Regen hat das Nova Rock-Festival weiter fest im Griff

Wegen Regen und Schlamm wurde der Einlass zum Festival, das heuer zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder stattfindet, nach hinten verlegt. Der Auftritt von zwei Bands ist bereits ins Wasser gefallen.

Martin Hinteregger trennt sich von Geschäftspartner

In der Frankfurter Fan-Szene herrscht Entsetzen über die politische Schlagseite von Heinrich Sickl, Geschäftspartner von Martin Hinteregger und Mitorganisator des Hinti Cups. Via soziale Medien hat der Kärntner die Trennung bekannt gegeben. (Kleine Zeitung Plus)

Todesfahrt in Berlin: Lenker soll vorläufig in Psychiatrie eingeliefert werden

Nachdem ein 29-Jähriger gestern in Berlin in eine Schülergruppe gerast ist und dabei eine Lehrerin getötet und 14 Schüler verletzt hatte, deutet vieles auf eine psychische Beeinträchtigung des Fahrers hin. Nun soll er eingewiesen werden.

Die Pensionistin, die unfreiwillig Galionsfigur russischer Propaganda wurde

Russland mangelt es an Momenten und Symbolen, die seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt. Deshalb klammert sich seine Propaganda an eine alte Frau mit einer roten Fahne. Wie viele andere Geschichten dieses Krieges beginnt auch die von Anna Iwanowa mit einem Handy-Video. (Kleine Zeitung Plus)

Anna Iwanowa (69) im Krankenhauszimmer ihres Mannes. Die beiden leben gemeinsam von knapp 380 Euro Pension. © KK

Video-Reportage aus dem Donbass: Wie lebt es sich zwischen den Frontlinien?

Der Donbass ist jene Region, die nach mehr als 100 Tagen Krieg ins Zentrum der russischen Angriffe gerückt ist. Wie geht es den Menschen im Alltag zwischen Sirenenalarm und dem Versuch, ein normales Leben zu führen?

Diese Frau möchte ihre geerbten Millionen teilen - aber warum, Marlene Engelhorn?

Reich geboren und dann noch die Aussicht auf ein zweistelliges Millionen-Erbe. Marlene Engelhorn könnte einfach zufrieden ein Luxusleben führen. Doch sie will, dass Superreiche, wie sie selbst, besteuert werden. Im "fair&female"-Podcast haben wir gefragt, wie sie das schaffen will.

