Im letzten TV-Duell vor der Stichwahl kann Emmanuel Macron punkten. Fast drei Stunden dauerte die Debatte, doppelt so lange wie geplant. Trotz Verlängerung hat ein Kandidat das Spiel klar dominiert. Macron war seiner Konkurrentin nicht nur argumentativ überlegen, es ist ihm vor allem gelungen aufzuzeigen, dass erneut zwei gesellschaftliche und politische Visionen zur Wahl stehen, die nichts miteinander zu tun haben. Das waren die Themen.

Gerhard Mangott: "Mariupol ist für die Ukraine verloren"

Die Kriegsführung des Kreml? Die Schlachten im Osten der Ukraine zu gewinnen. Russland-Experte Gerhard Mangott erklärt, warum Putin sich damit nicht begnügen wird. Alle Details lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Mit Baby in Bergnot: Urlauber müssen Hubschraubereinsatz zahlen

Polizeihubschrauber musste in Bad Eisenkappel vier Erwachsene und ein Baby ins Tal fliegen, weil sie aufgrund der Schneelage nicht mehr weiter kamen. Jetzt bekommen sie die Rechnung dafür präsentiert. Hier gibts weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Polizeihubschrauber musste die vier Erwachsenen und das Baby ins Tal fliegen

Website & App: Unser neuer digitaler Auftritt ist online

Ab sofort erstrahlt unsere Website in völlig neuem Glanz – die wichtigsten Neuerungen im Überblick. Mehr dazu hier.

Steirischer Wein: Kleine Ernte und Preissteigerung um 20 Prozent

Der steirische Weinjahrgang 2021 bringt steigende Preise und die kleinste Ernte seit 2016. Am 5. Mai gibt es die Verkostung in der Grazer Stadthalle. Statt 4000 Besuchern dürfen nur 700 hinein. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Tausende Tiere angeschwemmt: Bora-Winde sorgen für Quallen-Invasion

Derzeit erforschen Wissenschaftler den Einfluss von Winden auf die explosionsartige Vermehrung von Quallen in der Adria in Triest. Aktuell sorgen wieder Tausende angeschwemmte Tiere für Aufsehen. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Das steckt hinter dem Preisschock bei den Mietautos

Die Knappheit auf dem Automarkt schiebt das Mietwagengeschäft an, die Preise steigen seit 2021 massiv und lassen Konsumenten ungläubig staunen. Das sind die Gründe dafür. (Kleine Zeitung PLUS)

Kehlkopfentzündung bei Covid-19: Was die Halsschmerzen lindert

Omikron zieht die oberen Atemwege in Mitleidenschaft. Das äußerst sich etwa durch häufigeres Auftreten von Kehlkopfentzündungen. Was bei einer Laryngitis hilft und wieso man nicht flüstern sollte. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Wie viel Realität steckt in Reality-TV?

Warum wollen wir Leute dabei beobachten, wie sie sich auf Dates lächerlich machen oder streiten? Und wie ist es, wenn man selbst an so einer Show teilgenommen hat? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es bei "Was geht?", der News-Sendung der Kleinen Zeitung und Canal+.

Der Herzerlfresser von Kindberg: Wollte er wirklich unsichtbar werden?

Sechs Frauen ermordete der steirische Knecht Paul Reininger Ende des 18. Jahrhunderts. War es wirklich Aberglaube, der Reininger zum Mörder werden ließ und was verbirgt sich hinter dem Begriff krimineller Okkultismus? Hören Sie alles über den spannenden Kriminalfall in der Doppelfolge "Delikt", dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung.

