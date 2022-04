Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Nun ist es fix: Die Maskenpflicht an Schulen wird mit kommender Woche komplett aufgehoben. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Bisher war der Mund-Nasen-Schutz unter anderem noch auf den Gängen und in den Toiletten zu tragen. In der Klasse selbst musste schon seit längerem keine Maske mehr angelegt werden. Hier gibts weitere Informationen.

Rettungsauto hing am Abgrund: Sanitäter sprangen aus Wagen

Rettungsauto drohte im Bezirk Wolfsberg über steile Böschung zu stürzen. Fahrer konnte den Wagen nicht mehr vor und zurück bewegen. Die Feuerwehr musste ausrücken und das Rettungsfahrzeug bergen. Alle Details lesen Sie hier.

Die Bandagen im Seiersberg-Krimi werden immer härter

Führt die politische Auseinandersetzung rund um die Shoppingcity Seiersberg vor Gericht? Schönleitner (Grüne) zeigt Landesräte Lackner und Lang (SPÖ) sowie Beamte der Umweltbehörde wegen Amtsmissbrauchs an. Hier gibts weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Website & App: Unser neuer digitaler Auftritt ist online

Ab sofort erstrahlt unsere Website in völlig neuem Glanz – die wichtigsten Neuerungen im Überblick. Mehr dazu hier.

"Pisa-Tests sollen nur den Druck erhöhen"

Schwerpunktthema der bis Ende Mai dauernden heurigen Tests ist die Mathematik – neu ist das Thema "Finanzkompetenz". Bildungsexperte Hopmann spart nicht mit Kritik. Hier geht es zum Artikel.

Anfield singt in Minute 7 "You'll Never Walk Alone" für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldos Sohn hatte die Geburt nicht überlebt, der Stürmer fehlt daher beim Topspiel zwischen Liverpool und Manchester United. Die Fans an der Anfield Road drückten ihre Anteilnahme aus. Hier geht es zu dem rührenden Video.

Kühlschrank, Herd & Co.: Welche Hersteller bieten Ersatzteile an?

Der Verein für Konsumenteninformation hat untersucht, wieweit es für Haushaltsgeräte, die älter als zehn Jahre sind, noch Ersatzteile gibt. Ein Marktüberblick für Konsumenten, denen Reparieren lieber ist als Wegwerfen. Hier geht es zum Überblick.

Johnny Depp im Prozess: "Ich habe in meinem Leben noch keine Frau geschlagen"

Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard geizen vor Gericht nicht mit Details: In einer öffentlichen Schlammschlacht ringt Depp um seinen Ruf. Amber Heard hat ihm häusliche Gewalt vorgeworfen. Hier geht es zum Artikel.

Wie geht der U-Ausschuss weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten der Woche

Der Korruptionsskandal in Österreich geht in die nächste Runde. Aber wie genau läuft ein U-Ausschuss eigentlich ab? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es bei "Was geht?", der News-Sendung der Kleinen Zeitung und Canal+.

Warum sollten (dickere) Frauen viel öfter wütend sein, Stefanie Reinsperger?

Das Engagement der Buhlschaft beim Salzburger Jedermann hat ihr die Augen geöffnet. Da bemerkte sie, wie selbstverständlich ihr nicht dünner Körper öffentlich abgewertet wurde. Stefanie Reinsperger ist eine der erfolgreichsten heimischen Schauspielerinnen. Jetzt hat sie ein Manifest gegen den Hass auf Körper vorgelegt.

Verwaltung von Push-Mitteilungen