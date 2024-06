Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Schwere Vorwürfe liegen gegen eine Ärztin der Neurochirurgie am LKH Graz vor, am Abend drohen wieder zum Teil heftige Unwetter und Teamchef Ralf Rangnick muss den Kader des ÖFB-Teams für die Europameisterschaft in Deutschland heute endgültig fixieren.