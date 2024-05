Das US-Geschworenengericht hat Donald Trump in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Trump wirbt nach Urteil um Spenden: „Bin politischer Gefangener“. Mehr dazu.

Jetzt wird Trump mehr denn je die Märtyrerkarte ausspielen - Ein Kommentar von Thomas Golser. Mehr dazu.

Trum verurteilt - was nun? Korrespondentenbericht von Eva Schweitzer aus New York. Mehr dazu.

Schwere Unwetter in Adria-Ferienorten

Überschwemmungen etwa in Lignano, San Vito, Umag, Krk und Piran. Im Laufe des Freitags sollen weitere heftige Regenfälle folgen. Mehr dazu.

Vier Tote bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Ein Verkehrsunfall im Raum St. Egyden forderte vier Todesopfer und mehrere Schwerverletzte. Das Auto war aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren und hatte sich mehrmals überschlagen. Mehr dazu.

Die diesjährigen Narzissenhoheiten sind gekrönt

Königin Claudia Walkner übernimmt gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Leonie Krasnitzer und Theresa Kaiser für ein Jahr die Regentschaft als Narzissenhoheit. Mehr dazu.

Prinzessin Theresa Kaiser (von links), Narzissenkönigin Claudia Walkner, und prinzessin Leonie Krasnitzer. © Harald Steiner

Wetter, Promis, Parkplätze: Das Wichtigste zum Narzissenfest am Grundlsee auf einen Blick. Mehr dazu.

Stress auf dem Weg in den Griechenland-Urlaub

Die meisten Fähren in Griechenland nehmen keine voll aufgeladenen Elektrofahrzeuge mehr mit – offiziell „aus Sicherheitsgründen“. Die neue Regelung trifft aber auch Einheimische, vor allem auf Inseln. Mehr dazu.

In Lignano wird das „Bikini-Verbot“ jetzt exekutiert

Groß war die Aufregung, als Ende April zum ersten Mal über das sogenannte Bikini-Verbot berichtet wurde. Unter dem Schlagwort versteckt sich die Vorgabe, künftig abseits von Strand-, Hafen- und Promenadenbereich angemessen angezogen sein zu müssen, also nicht nur mit Bikini oder Badehose gekleidet zu sein. Jetzt wird es exekutiert. Mehr dazu.

Juni beginnt auf Großglockner Hochalpenstraße mit Schneekettenpflicht

Starker Schneefall im Bereich der Großglockner Hochalpenstraße. Wann die Schneekettenpflicht aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Bereits vor mehr als einem Monat erfolgte der Durchstich und die Freigabe für den Verkehr. Mehr dazu.

So sieht Kandidat Vilimsky das FPÖ-Verhältnis zur AfD

Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidatin für die Europawahl am 9. Juni, verrät im Emoji-Interview (gänzlich ohne Worte) was er am Wahlkampf nicht mag und was er von den jüngsten „Sylt-Videos“ hält. Mehr dazu.

GAK-Spielerin Melissa Soos im Cup-Finale schwer verletzt

Im Finale des Steirer Cups zwischen dem GAK und Hof/Straden hat sich Melissa Soos schwer verletzt. Sie wollte einer hineinrutschenden Gegenspielerin ausweichen – ohne Erfolg. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Entfernteste bisher bekannte Galaxie entdeckt

Geht es um Alter und Entfernungen im Zusammenhang mit Galaxien, sind das andere Dimensionen. Das wird noch einmal deutlich, wenn es um die von James-Webb-Weltraumteleskop entdeckte am weitesten entfernte bisher bekannte Galaxie geht. Die auf den Namen JADES-GS-z14-0 getaufte Galaxie habe gerade mal rund 290 Millionen Jahre nach dem Urknall, der vor 13,8 Milliarden Jahren stattfand, existiert. Das Licht brauchte mehr als 13,5 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen. Mehr dazu.