Im deutschen Bundesland Hessen kam es zu einem tragischen Unfall: Ein junges Mädchen starb im Zusammenhang mit einer TikTok-Challenge, berichtete die „Hessisch-Niedersächsische Allgemeine“. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf den 27. April. Mehr dazu.

Gewessler gegen Totschnig: Der Streit um das EU-Renaturierungsgesetz

Die ÖVP spricht von „Überbürokratisierung“, die Grünen von einer „Lebensversicherung“. In der Streitfrage um das Renaturierungsgesetz scheint keine Einigung in Sicht. Mehr dazu.

Nach Tod eines Dreijährigen: „Ein Kind verhungert nicht einfach“

Die Eltern des verstorbenen Dreijährigen wurden am Donnerstag einvernommen. Der Direktor der Kinderklinik schließt eine Vorerkrankung im Zusammenhang mit dem Hungertod des Buben nicht aus. Mehr dazu.

„Klar hatten die Sex, aber wir stimmen ja nicht für einen neuen Papst“

Ex-US-Präsident Donald Trump begeistert seine Fans in New York. Seine Unterstützer kommen aus allen Bereichen der Bevölkerung - und stehen zu ihm, egal was er treibt. Eine Reportage aus New York von Eva Schweitzer.

Großkirchheimer Bauunternehmer ist insolvent

Die österreichweite Baukrise macht sich mittlerweile auch deutlich bei den Insolvenzen bemerkbar. Am Freitag wurde erneut über ein Kärntner Bauunternehmen am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Mehr dazu.

Warum es auf dieser Brücke bei Bad Blumau „Wild“ zugeht

Ende August 2023 wurde sie in acht Nachtschichten errichtet: die Grünbrücke auf der A 2 bei Bad Blumau. Wie es heute auf der für Wildtiere errichteten Brücke aussieht und wie sie nun zu einem echten „Wildtier-Highway“ werden soll. Mehr dazu.

Mindestens vier Tote bei Einsturz von Restaurant auf Mallorca

Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 16 Menschen wurden verletzt. Mehr dazu.

Ermittlungen nach Video mit rassistischem Gegröle auf Insel Sylt

„Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“: Schockierende Parolen in einem Feiervideo, das auf Social Media kursiert, sorgen für Aufregung. Jetzt ermittelt die Polizei. Mehr dazu.

Red Bull sieht Dreikampf an der Spitze: „Wir haben ein Problem“

Nach dem knappen Sieg von Max Verstappen in Imola sieht RB-Motorsportberater Helmut Marko nicht nur Lando Norris als große Gefahr. Mehr dazu.

Lena Schilling: „Nein, ich glaube nicht an einen Gott!“

Die Grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling hat sich im EU-Wahl Podcast „Samma ehrlich!“ den Fragen steirischer Schülerinnen und Schüler gestellt. Es geht um Klima, aber auch um ganz existenzielle Dinge. Zum Podcast.

Warum die Rückkehr von Prinzessin Kate noch auf sich warten lässt

Regelmäßig tritt der an Krebs erkrankte König Charles auf und sucht das Rampenlicht regelrecht, während seine Schwiegertochter völlig abgetaucht ist. Ein Königsexperte erklärt, warum.

Rüschen in Rosa und Schwarz: Heidi und Leni Klum bei Gala nahe Cannes

Für viele Modefans ist es der glamouröseste Abend während der Cannes-Filmfestspiele: Die Gala der Aids-Hilfe Amfa im benachbarten Antibes. Auch Promis wie Stammgast Heidi Klum - mit Tochter Leni - schritten Donnerstagabend über den roten Teppich. Mehr dazu.

