Das Pfingstwochenende ist immer eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr. Dass in den kommenden Tagen eine regelrechte Blechlawine vor allem durch Österreichs südliche Bundesländer rollen wird, dürfte vorprogrammiert sein. Alle Infos hier.

Lena Schilling: „Man hat tief in mein Privatleben eingegriffen“

Zu Gast bei der Kleinen Zeitung waren die fünf Spitzenkandidaten zur EU-Wahl. Sie stellten sich einer Diskussion mit 90 Erstwählern. Erst zum Schluss wurde es polemisch. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Großbrand im Hafen von Medulin: 22 Boote in Flammen

Mittwoch um 3.54 Uhr wurde die Feuerwehr in Medulin zu einem Großbrand alarmiert. Im Stadthafen standen 20 Boote in Flammen. Seit 7 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle, die Feuerwehr ist allerdings weiterhin im Einsatz. Mehr dazu.

Vater unter Verdacht: Vier Kinder mit Kabel und Gürtel jahrelang gequält

Mit schweren Vorwürfen sieht sich ein 47-jähriger Kroate in Graz konfrontiert: Jahrelang soll er gegen seine Kinder fortgesetzt Gewalt ausgeübt haben. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntner Ex-Kammerchefin klagt von Kabeg Geld ein

Weil sie für ihre fünfjährige Tätigkeit als Ärztekammerpräsidentin nicht vom Dienstgeber freigestellt wurde, will Petra Preiss bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

US-Außenminister Blinken greift in Kiewer Bar zur Gitarre

In der ukrainischen Hauptstadt wurde nicht nur über Waffenlieferungen gesprochen, sondern auch musiziert. Blinken versicherte dem Land auf der Bühne, dass „die USA und die freie Welt hinter ihnen stünden.“

Diskonter Hofer will auch Selbstbedienungskassen einführen

Hofer will durch Self-Checkout-Kassen dem Personalmangel entgegenwirken. Der Umsatz ist im Vorjahr um 6,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen. Der Diskonter setzt auch auf freiwillige Tierhaltungsform-Kennzeichnung. Keinen Bedarf sieht Hofer-Chef Leitner für längere Öffnungszeiten. Mehr dazu.

Eishockey-WM: „Das ist richtig geil, aber wir sind jetzt nicht Weltmeister“

Die größte Aufholjagd der WM-Geschichte - gegen Kanada - ist am Tag nach dem Match immer noch Thema Nummer eins in Prag. Ein Österreicher ist nach dem Punktgewinn in aller Munde: Peter Schneider. Mehr dazu.

Kanadische Literatur-Nobelpreisträgerin Alice Munro gestorben

Die Autorin Munro war 2013 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden, die Jury würdigte sie dabei als „Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte“. Sie verstarb nun mit 92 Jahren. Mehr dazu.

Blutrotes Porträt von König Charles wühlt User auf

Der britische König Charles III. (75) hat am Dienstag im Buckingham-Palast in London sein erstes offizielles Porträt seit seiner Krönung enthüllt. Das sorgt im Netz für Aufruhr, von „Blut, Satan und Vampiren“ ist die Rede. Mehr dazu.

Ruf nach Intensivkursen für alle Hundehalter

Die Zahl der Heimtiere steigt an – auch in der Steiermark und in Kärnten. Das sorgt allerdings nicht überall für Freudensprünge. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine heutige Empfehlung: Alkohol trinken ohne Rausch - ein neues Gel soll es möglich machen

Ein neues Gel lässt Mäuse ohne Schäden Alkohol trinken. Das von deutschen Forschenden entwickelte Mittel baut Alkohol im Magen-Darm-Trakt ab, bevor es ins Blut gelangt, wie eine Studie zeigt. In Zukunft könnte das Gel auch bei Menschen die gesundheitsschädigende und berauschende Wirkung von Alkohol reduzieren. Mehr dazu.

