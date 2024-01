Eine Tragödie ereignete sich am Neujahrstag in der Grazer Sporgasse. Bei einem Brand in der Stern-Bar kam in der Silvesternacht eine 21-Jährige aus dem Bezirk Mödling ums Leben. 21 Lokalbesucher wurden zum Teil schwer verletzt. „Es ging alles so schnell. Als ich das Feuer gesehen habe, habe ich nur geschaut, dass die Leute herauskommen“, berichtet ein 29-jähriger Grazer.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Flugzeugbrand am Airport von Tokio: Mehr als 300 Menschen an Bord

Ein Flugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Zum Artikel.

Live aus Brisbane: Dominic Thiem im Erstrunden-Duell gegen Rafael Nadal

Ein packendes Erstrunden-Duell liefern sich heute Dominic Thiem und Rafael Nadal im australischen Brisbane. Verfolgen sie das packende Tennismatch bei uns im Liveticker.

Fast 400.000 Menschen in Österreich auf Jobsuche

Mit Ende Dezember 2023 waren in Österreich 399.005 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug zum Jahresende 7,8 Prozent. Alle Infos dazu hier.

Dutzende Tote nach schwerem Erdbeben in Japan

Nach einem heftigen Erdbeben in Japan am Neujahrstag steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Das Beben der Stärke 7,6 war von Hokkaido im Norden Japans bis zur südwestlichen Hauptinsel Kyushu zu spüren. Alle Details hier.

Häuser und Infrastruktur wurden beim Beben der Stärke 7,6 schwer beschädigt © IMAGO / Imago

Wie die ÖBB im Jahr 2024 wieder pünktlicher sein wollen

Mehr als 1900 Züge sind zwischen Jänner und August 2023 ausgefallen – ein neuer Rekordwert. Verantwortlich dafür waren unter anderem Murenabgänge, Hangrutschungen sowie hohe Temperaturen im Sommer. Diesem Trend will man 2024 entgegenwirken. Hier gibt es alle Infos.

Präsident Selenskyj warnt Westen vor Schwäche

Der ukrainische Präsident hat den Westen davor gewarnt, vor Russland Schwäche zu zeigen. Denn sollte die Ukraine diesen Krieg gegen Russland verlieren, werde Kremlchef Wladimir Putin den Krieg näher an den Westen herantragen. Hier gibt es alle Details.

Hochwasser in Deutschland: Dauerregen könnte Lage weiter verschärfen

Die Hochwasserlage in Deutschland bleibt vor allem in Niedersachsen angespannt. Vorerst hört es nicht auf zu regnen, weitere Überflutungen und Wasserhöchststände werden daher befürchtet.

Hochwassergebiet in Niedersachsen © IMAGO/Future Image Ulrich Stamm

Sängerin Lena Meyer-Landrut teilt nachdenkliche Zeilen zum Jahreswechsel

Die ehemalige ESC-Gewinnerin hatte im letzten Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, war mehrmals im Krankenhaus. Nun gibt sie Einblick in ihre Gefühlswelt.

Meine heutige Empfehlung: Klinisch-psychologische Behandlungen werden 2024 zur Kassenleistung

Gerade bei Krebsdiagnosen ist die psychologische Betreuung besonders wichtig. Mit dem neuen Jahr sollen klinisch-psychologische Behandlungen nun als Kassenleistung anerkannt werden - auch im niedergelassen Bereich. Alle Infos dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche und ein gesundes und glückliches neues Jahr!