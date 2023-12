Per 30. November sind immer noch 6,8 Milliarden Schilling im Wert von 497 Millionen Euro in Österreich nicht umgetauscht gewesen. Bei knapp der Hälfte handelt es sich um Schilling-Banknoten. Die Nationalbank verrät, wo die meisten Geldscheine noch gefunden werden. Hier lesen Sie alle Details.

Pleitenserie hält an: Weitere Signa-Firma stellt heute Insolvenzantrag

Nach der Holding und der Signa Prime Selection wurde heute auch für die Signa Development ein Insolvenzantrag gestellt. Die Signa Prime war René Benkos „Hochglanz-Imperium“ – droht nun der Ausverkauf der Prestigeimmobilien? Diese Frage haben sich Claudia Haase und Manfred Neuper genauer angesehen.

Heutige Empfehlungen:

Mit 26 Jahren zum Pflegefall: „Das kann man keinem jungen Menschen antun“

Mit 26 Jahren wird Tina Robitsch zum Pflegefall. Das entsprechende Geld für eine häusliche Pflege will ihr das Land aber nicht genehmigen. Sie kommt in Altersheimen und auf einer Wachkoma-Station unter. Meine Kollegin Daniela Breščaković hat Robitsch getroffen und gefragt, wie es ihr heute geht.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Ex-Präsident Trump darf bei Vorwahlen in Maine nicht antreten

Maine ist nach Colorado bereits der zweite Bundesstaat, der Donald Trump wegen seiner Rolle bei dem Angriff auf das Kapitol im Jänner 2021 ausschließen will. Der Ex-Präsident will gegen das Urteil berufen. Hier lesen Sie mehr.

Marco Schwarz nach Schockdiagnose: „Ich werde alles dafür geben“

Nach seinem schweren Sturz auf der Stelvio mit erlittenem Kreuzbandriss richtet Marco Schwarz den Blick schon wieder nach vorne. Der Kärntner will den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren. Zunächst muss er aber unters Messer. Hier geht‘s zu den Details.

Flugobjekt drang aus Richtung Ukraine in Luftraum Polens ein

Rund um die heftigsten Luftangriffe Russlands auf die Ukraine seit Beginn des umfassenden Angriffskrieges Moskaus gegen den Nachbarn Ende Februar 2022 hat die polnische Armee gemeldet, dass am Freitag in der Früh ein Flugobjekt aus Richtung der ukrainischen Grenze in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Hier erfahren Sie mehr.

Mögliche Übergriffe: Nach Feuerwehreinsatz in Steyregg wurden 15 junge Asylwerber verlegt

Bezüglich möglicher Übergriffe widersprechen sich Polizei und Feuerwehr, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten. Die Bundesbetreuungsagentur zieht erste Konsequenzen, der Bürgermeister lädt zum Sicherheitsgipfel. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung +)

Oliver Auspitz: Ein Platzhirsch im TV-Geschäft

Oliver Auspitz (48) gehört zu Österreichs erfolgreichsten TV-Produzenten. Mit Katharina Straßer dreht er eine neue Krimiserie für ServusTV, am 1. Jänner starten auf ORF ON die „Biester“. Mein Kollege Christian Ude hat vorab mit ihm über seine neuesten Projekte gesprochen. Hier geht‘s zum Artikel.

Meine Empfehlung: Starten Sie mit diesen zehn gesunden Gewohnheiten ins neue Jahr

Noch auf der Suche nach Vorsätzen für das neue Jahr? Wir hätten da ein paar Tipps von Experten, die Ihnen zu einem gesünderen, bewussteren Alltag verhelfen können. Hier geht‘s zu den Details.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch ins Jahr 2024!