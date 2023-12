Die Staatsanwaltschaft Wien führt nach mehreren Aktionen im November ein Verfahren gegen mehrere Mitglieder der „Letzten Generation“. Der Anfangsverdacht gründet sich laut Staatsanwaltschaft darauf, dass Autobahnen sowie Verkehrsknotenpunkte als Teile der kritischen Infrastruktur schwer beschädigt worden seien. Die Klimaschützer wehren sich. Lesen Sie hier die Details!

Heutige Empfehlungen

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Frage & Antwort: Wie man von der Handysignatur zur ID Austria kommt

Ab 5. Dezember ersetzt die ID Austria die Handysignatur. Meine Kollegin Anna Stockhammer hat die Antworten zu den wichtigsten Fragen bezüglich der Umstellung zusammengefasst. Hier erfahren Sie, was Sie ab Dienstag zu beachten haben.

Selenskyj und die Ukraine geraten immer stärker unter Druck

Sowohl russische Intensivierungen im Kampf als auch interne Querelen setzen der Ukraine derzeit mächtig zu. Außerdem steigt die interne Kritik an Präsident Wolodymyr Selenskyj. Hinzu kommt: Der Westen wird zunehmend kriegsmüde. Lesen Sie über die Einschätzungen von Christian Wehrschütz, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.

Für die große Robbie-Show ist alles angerichtet

Am Donnerstag startet die Schladminger Vier-Berge-Skischaukel ihre Wintersaison mit zwei Konzerten des britischen Superstars Robbie Williams. Meine Kollegin Veronika Höflehner hat alle Informationen rund um die Anreise, die Tickets und die perfekte After-Show-Party zusammengetragen. Hier geht‘s zum Artikel! (Kleine Zeitung Plus)

Christian Kolund im Interview: „Humor hilft immer“

Schauspieler Christian Kohlund kommt für eine Adventlesung nach Velden. Im Gespräch mit Marianne Fischer erzählt er über Weihnachten, Humor in schwierigen Zeiten und den Zürich-Krimi. Lesen Sie das spannende Gespräch.

Dornauer kritisiert „sinnlose U-Ausschüsse“, die sich nur an ÖVP abarbeiten

Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer sieht die Strategie seiner Partei, sich in Untersuchungsausschüssen vermehrt an der Kanzlerpartei ÖVP abzuarbeiten, kritisch. Er ist der Meinung, dass das Vorgehen derzeit vermehrt der FPÖ in die Karten spielt. Hinter den Kulissen versucht Dornauer daher, das vergiftete Verhältnis zwischen SPÖ und ÖVP neu auszurichten. Hier erfahren Sie mehr über die Gedanken des streitbaren Sozialdemokraten.

Kinder getötet: Mutter mit psychischer Störung wird untergebracht

Weil sie ihre beiden Töchter im Juli in Absdorf (Bezirk Tulln) getötet haben soll, ist eine 37-Jährige am Montag am Landesgericht St. Pölten in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Laut einem Gutachter ist die Frau nicht zurechnungsfähig, ähnliche Taten sind zu erwarten. Der Spruch ist rechtskräftig.

Klavier von Peter Alexander wird versteigert

Das Klavier von Peter Alexander wird am 13. Dezember bei einer Dorotheum-Online-Auktion versteigert. Der Startpreis für den Steinway-Halbkonzertflügel, Baujahr 1956, weiß lackiert und mit Golddekor verziert, wurde vom Auktionshaus in einer Aussendung vom Montag mit 35.000 Euro beziffert. Interessierte können sich hier ein erstes Bild von Auktionsstück machen.

Das erwartet Österreichs Nationalteam vor und bei der Euro

In 170 Tagen geht es für das österreichische Nationalteam bei der Euro los. Gegen Frankreich, die Niederlande und einen noch unbekannten Gegner kämpft die Rangnick-Elf um die Chance, das zweite Mal in Folge die Gruppenphase zu überstehen. Michael Lorber und Christian Albrecht haben sich angesehen, was Fans schon jetzt über den Verlauf der EM wissen sollten.

Royale Thronfolger: So bereiten sie sich auf das königliche Erbe vor

Nach Jahrzehnten als Thronfolger ist Charles nun britischer König, sein Sohn William ist der nächste Anwärter auf die Krone. Aber wie steht es um die angehenden Thronfolger in den restlichen Monarchien in Europa? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die royalen Familien.

Meine Empfehlung: Wie wir den ersten Porsche der Geschichte fast geschrottet hätten

Didi Hubmann hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Zu Ehren des 75-jährigen Jubiläums von Porsche gesteht unser Autoexperte, wie er vor 24 Jahren gemeinsam mit Klaus Wildbolz fast den legendären Porsche 356/001, das Erstlingswerk von Ferry Porsche, geschrottet hat.

