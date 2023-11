Im heimischen Handel wird zum ersten Mal seit langem gestreikt. Die Warnstreiks, unter anderem in Supermärkten, Modegeschäften oder Buchläden, sollen bis zum 3. Dezember weitergehen, finden also auch am ersten Einkaufssamstag vor Weihnachten statt. Erst am 5. oder 6. Dezember soll weiterverhandelt werden. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Abschied von einer Jahrhundert-Gestalt

Der legendäre Ex-US-Außenminister und Diplomat Henry Kissinger galt als einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts. Er gestaltete die amerikanische Außenpolitik während des Kalten Krieges maßgeblich mit, nun starb er im Alter von 100 Jahren.

Starb im Alter von 100 Jahren: Ex-US-Außenminister Henry Kissinger © APA/dpa

Inflation im November unverändert bei 5,4 Prozent

Die Inflation hat laut Schnellschätzung der Statistik Austria im November 5,4 Prozent betragen. Damit liege sie auf dem Niveau des Vormonats Oktober, hieß es. Hier lesen Sie mehr.

Signa hat bei heimischen Banken Milliardenschulden offen

Die Kredite an Signa dürften den betroffenen Banken noch teuer zu stehen kommen. Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist Gläubiger von Signa – er sitzt auf einer offenen Rechnung über 1,65 Millionen Euro.

Sturm braucht seine Bestform, um Rakow zu biegen

Mit einem Punktgewinn heute (18.45 Uhr) gegen Rakow würden die Grazer nach dem Winter weiter im Europacup spielen. Für dieses Ziel braucht es eine sehr gute Leistung. (Kleine Zeitung PLUS)

Manprit Sarkaria absolviert heute sein 100. Spiel für den SK Sturm © GEPA pictures

Freigelassene Geiseln aus Gaza

Befreite Geiseln erfahren bei der Rückkehr vom Tod ihrer Liebsten; entführte Kinder haben das Sprechen verlernt. Über ein Wiedersehen zwischen Furcht und Freude. Ein Korrespondentenbericht aus Tel Aviv. (Kleine Zeitung PLUS)

50.000 Lichter

Mit dem Entzünden der etwa 50.000 Lichter am weltberühmten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in Manhattan hat New York die heiße Phase der Weihnachtszeit eingeläutet:

Woran erkennt man, dass die Angst krankhaft ist? Was hilft bei einer Panikattacke? Und wie wirken Psychopharmaka? Im Videoformat „5 gesunde Fragen“ antworten die Expertinnen.

