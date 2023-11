Bei den Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag im Handel kam es am Dienstag letztlich doch zu keiner Einigung. Die Gewerkschaft kündigt Warnstreiks vom 30. November bis 3. Dezember an. Bei den Metallern wird ab Donnerstag weiterverhandelt. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian fand deutliche Worte: Handelsangestellte würden „wie ein nasser Fetzen“ behandelt. Lesen Sie mehr.

Einheimische orten „Schönfärberei“ und fürchten um Kulturszene

Bad Ischl und 23 Gemeinden im Salzkammergut sind „Kulturhauptstadt 2024“. Das Programm für die Kulturhauptstadt 2024 ist fertig, der Katalog wurde am Montag präsentiert - doch die Kritik aus dem Ausseerland reißt nicht ab. Einheimische orten „Schönfärberei“. Zu wenige einheimische Projekte seien dabei, die Kulturszene werde sogar geschädigt. Andere sehen die Chancen. Alles über den Konflikt lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Warnstreiks nach gescheiterten Verhandlungen

Bei den Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag im Handel kam es am Dienstag letztlich doch zu keiner Einigung. Die Gewerkschaft kündigt Warnstreiks vom 30. November bis 3. Dezember an. Bei den Metallern wird ab Donnerstag weiterverhandelt. Lesen Sie mehr.

Signa: Was wir gesichert wissen - und was nicht

Die Lage des schwer unter Druck geratenen Immobilienkonzerns Signa bleibt weiter undurchsichtig, nur wenige verlässliche neue Informationen wurden öffentlich. Gesichert ist, dass die Zeit drängt, morgen (Donnerstag) ist eine Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro fällig, bis Jahresende muss die Signa-Gruppe sogar 500 Millionen Euro bereitstellen. Das Vermögen von René Benko hat sich seit dem Sommer halbiert. Die Uniqa räumt ein, eine Anleihe von 80 Millionen könnte von den Turbulenzen betroffen sein.

Brand in Graz: Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Gegen 3.30 Uhr war am Mittwochmorgen ein Wohnhaus in Graz-Lend in der Grünen Gasse in Brand geraten. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Mehr dazu.

Gegen Wohnungstüre getreten? Kärntner Polizist angeklagt

Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin soll ein Polizeibeamter eine Sachbeschädigung begangen haben. Der Polizist weist das entschieden zurück. Der Prozess wurde vertagt. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Hamas lässt zwölf weitere Geiseln frei

Die Hamas haben am Dienstagabend weitere Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Laut Informationen des katarischen Außenamts sollen insgesamt zwölf Personen freigelassen worden sein. Lesen Sie mehr.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Für Österreichs Damen startet heute die Handball-WM in Norwegen

Die Gedanken sind auf die Weltmeisterschaft fokussiert – und dennoch schwingt die Zukunft in den Köpfen der österreichischen Teamspielerinnen mit. Heute beginnen die Weltspiele in Norwegen für das Team von Trainer Herbert Müller mit dem Spiel gegen Südkorea (18 Uhr, ORF 1). In genau einem Jahr wird die Nation Gastgeber einer EM sein. Lesen Sie mehr.

„Joyn“ bringt Dating-Show, die Jakob Pöltl Story und „House of the Dragon“ ins Free-TV

Redakteurin Barbara Haas präsentiert die Highlights aus der Programmpräsentation des Streamers „Joyn“, einer Plattform für alle heimischen TV-Angebote und Radiostationen. Plus: CNN ist ab 2024 auch mit dabei. Klicken Sie sich durch die Streaming-Tipps.

Ärger mit Paketdiensten - und das vor Weihnachten?

Im Dezember haben Paketdienste wieder Hochsaison. Was Sie wissen sollten, wenn das eine oder andere Packerl nicht wunschgemäß ankommt. Lesen Sie mehr.

50 Jahre Fristenlösung: Ein Tag, der Geschichte schrieb

Es waren denkwürdige drei Tage im Parlament, Ende November 1973: Die Strafrechtsreform wurde debattiert, und das extrem umstrittene Herzstück war die sogenannte Fristenlösung, die auch beschlossen wurde. Es war eine Sternstunde des Parlamentarismus – heute noch faszinieren die Redebeiträge. Und es war eine Zäsur, die lange – in mancherlei Hinsicht bis heute – fortwirkt. Lesen Sie mehr.

Interview mit Ralf Lutz, Professor für Theologische Ethik und Moraltheologie in Graz: „Die Fristenlösung ist die Quadratur des Kreises“ (Kleine Zeitung PLUS)

Fußballstar Neymar und Bruna Biancardi haben sich getrennt

Der Sportler und das Model waren seit Anfang 2022 ein Paar. Im Oktober kam ihre Tochter Mavie auf die Welt. Nun bestätigt Bruna Biancardi die Trennung. Lesen Sie mehr.

Meine Empfehlung: Was bei Erkältung, Grippe und Covid-19 Beschwerden lindert

Eine Vielzahl an Menschen ist aktuell im Krankenstand: grippale Infekte, Covid-19 und auch Fälle der echten Grippe lauten die Diagnose. Was gegen die gängigsten Beschwerden wie Fieber, Husten und eine rinnende Nase hilft. Meine Kollegin Martina Marx hat die wichtigsten und hilfreichsten Tipps zusammengetragen. Lesen Sie mehr.

