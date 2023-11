Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek ist am Dienstag eine heimliche Tonbandaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt. In dem Gespräch, das auszugsweise als Transkript kursiert, behauptet Pilnacek, Interventionen der ÖVP in laufende Ermittlungen abgewehrt zu haben. Die Volkspartei ortet „KGB-Methoden“. Hier lesen Sie mehr.

Details zur Gesundheitsreform: Ärztekammer verliert tatsächlich ihr Veto bei Kassenstellen

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Pakt zum Finanzausgleich im Ministerrat beschlossen und anschließend im Pressefoyer präsentiert. Die Kennzahlen waren bereits tags zuvor , unmittelbar nach der finalen Einigung, veröffentlicht worden. Hier lesen Sie mehr.

Metaller-Arbeitgeber: „Wir werden diesen Streiks entgegentreten“

Metaller-KV: Christian Knill und Stefan Ehrlich-Adam bekräftigen den Kurs der Arbeitgeber. Die Forderung der Gewerkschaft sei „grotesk und unfinanzierbar“. Bei Streiks wolle man vermehrt auf „unzulässige Behinderungen“ achten. Die Gewerkschaft selbst intensiviert den Streikkurs. Hier geht´s zum Artikel.

ÖFB-Team im Höhenflug: „Der Weg ist noch nicht vorbei“

Sein Treffer stellte die Weichen zum historischen Abend: Marcel Sabitzer brachte Österreich nach 29 Minuten in Wien gegen Deutschland in Führung. Letztlich wurde es ein – hochverdientes – 2:0. „Das war ein würdiger Jahresabschluss, haben ein richtig gutes Jahr hinter uns. Der Weg ist noch lange nicht vorbei“, sagt Michael Gregoritsch.

Waffenstilland: Israel und Hamas tauschen Geiseln gegen Gefangene aus

Israel hat einem Abkommen zugestimmt, das die Freilassung von 50 von den Hamas verschleppten Geiseln vorsieht. Dafür werden palästinensische Gefangene freigelassen, außerdem wird eine Feuerpause eingehalten. Nach viertägiger Waffenruhe sollen die Kämpfe fortgesetzt werden.

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

EU-Parlament: Skurriler Streit um Zuckersackerl, Salz und Ketchup

Heute stimmt das EU-Parlament über die neue Verpackungsverordnung ab. Dabei geht es um Fast Food, Einwegplastik und Kleinstgebinde - und einen großen Streit um kleine Zuckersackerln.

Der Kommentar von unserem EU-Korrespondenten Andreas Lieb: „Im Bann des Zuckersackerls“ (Kleine Zeitung PLUS)

Wende nach der Wende: Sam Altman ist wieder zurück bei OpenAI

Was für eine Wende für Sam Altman: Am Freitag gefeuert, am Wochenende vor dem Comeback, am Montag bei Microsoft angedockt – und jetzt doch wieder die Rückkehr zur ChatGPT-Firma OpenAI.

Neues Ö3/ORF-Traumpaar? Zwischen Elke Rock und Ernst Hausleitner soll es gefunkt haben

Die österreichische Moderatoren-Landschaft dürfte ihr neues Traumpaar haben. Ö3-Moderatorin Elke Rock (40) und ORF-Sportreporter Ernst Hausleitner (55) sollen sich ineinander verliebt haben, wie Personen aus dem Umfeld der beiden berichtet sollen.

Meine Empfehlung: John F. Kennedy: Ermordet und doch unsterblich

John F. Kennedy 1960 in Detroit © Tony Spina

Heute vor 60 Jahren wurde der damalige US-Präsident John F. Kennedy ermordet. Unsere Korrespondentin in New York, Eva Schweitzer, hat eine lesenswerte Reportage über einen unsterblichen Mythos und seine Anziehungskraft, die bis in die Gegenwart reicht, verfasst. (Kleine Zeitung PLUS). Kollege Stefan Winkler hat sich heute Früh im Morgenpost-Newsletter gefragt: Wäre JFK auch ohne die Schüsse von Dallas ein Mythos? (Kleine Zeitung PLUS)

Die Ermordung von „JFK“ war jedoch nicht der einzige dramatische Todesfall in der Familiengeschichte. Der „Fluch der Kennedys“ begann bereits früher und dauert bis in die jüngste Gegenwart an: Hier lesen Sie mehr über die Geschichte der berühmten Familie.

