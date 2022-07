Am 21. Juli 1969 betrat der erste Mensch den Mond, 1972 der bislang letzte. Nun liefern sich 50 Jahre später verschiedene Nationen ein neues Wettrennen. Zahlreiche Missionen gehen zum Erdtrabanten und wollen die Rückkehr bemannter Raumflüge vorbereiten.



Allen voran steht die US-Raumfahrtagentur Nasa mit dem „Artemis“-Programm, denn sie will nicht nur Menschen wieder auf den Mond bringen: Um eine Zwischenstation für künftige Marsflüge zu schaffen, sollen eine Raumstation in den Mondorbit gebracht sowie eine Basis auf dem Mond selbst gebaut werden. Doch auch private Unternehmen – darunter SpaceX von US-Milliardär Elon Musk – haben 2022 und in den darauffolgenden Jahren einiges vor.



Der neu entfachte Wettlauf zum Mond findet allerdings nicht mehr ausschließlich zwischen den USA und Russland (das aufgrund des Ukraine-Kriegs und vorangegangener Finanzierungsprobleme den Start der Mission „Luna 25“ immer wieder verschieben muss) statt. Auch China, Indien, Japan, Südkorea und die VAE haben mitunter großes Interesse am Erdtrabanten.



Eine Übersicht über die geplanten Projekte der nächsten Jahre: vom Mobilnetz auf dem Erdtrabanten bis hin zur Mondbasis.