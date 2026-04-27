THE POWER OF WINE - Treffpunkt in der HOFBURG Vienna!

In Kürze öffnet die Wiener Hofburg wieder ihre Tore für das Fest des österreichischen Weins. Die VieVinum HOFBURG Vienna ist die große internationale Bühne für das Weinland Österreich! Alle zwei Jahre kommen Menschen aus aller Welt zusammen um ihre Leidenschaft für den Wein zu feiern. Besondere Highlights sind die School of Wine mit spannenden Masterclasses, das Gastland Georgien, die Zone Zero mit aktuellen alkoholfreien Weinalternativen sowie die vielversprechenden Nachwuchswinzer:innen des VieVinum-Mentoring-Programms.

Mehr zur VIEVINUM: www.vievinum.at