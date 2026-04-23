Es wird laut!
Ein Highlight im Grazer Festivalkalender: Am 7. Juni 2026 verwandelt sich das legendäre Open-Air-Gelände der Schlossbergbühne Kasematten beim CORE&MORE in das Epizentrum kompromissloser Sounds, energiegeladener Liveshows, Szenevielfalt und echte Attitude. Mitten im historischen Gemäuer der alten Befestigungsanlage trifft Metalcore auf Hardcore, Post-Hardcore auf Punk-Drive, Moshpit auf Community-Feeling. Wer bei harten Breakdowns, massiven Shouts und energiegeladenem Stage-Charisma in Ekstase gerät, sollte sich dieses Datum fett im Kalender markieren. Mit dabei u. a. „Bury Tomorrow“, „Any Given Day“, „Silent Planet“ und viele mehr.
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