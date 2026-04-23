Live dabei beim Finale des Kleine Zeitung Bandcontests

Gemeinsam mit dem Orpheum Graz wird der letzte freie Slot für das CORE&MORE-Festival vergeben. Der Gewinnerband winkt für den Festival-Auftritt ebenso eine Gage von 1.000 Euro.

Beim großen Live-Finale am 13. Mai im Orpheum Graz treten die besten ausgewählten Acts gegeneinander an und liefern eine energiegeladene Show für Publikum und Jury. Die Finalistenbands Containecks, COVENDEATH, Embers Collide, Lost in Ruin, MVSOCHIST und Story of a Stranger werden das Orpheum ordentlich aufheizen und für fliegende Haare sorgen.

Wer überzeugt, sichert sich den begehrten Platz im Festival-Line-up des CORE&MORE-Festivals. Ein Pflichttermin für alle Fans harter Riffs und intensiver Live-Atmosphäre!