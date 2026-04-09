Am 14. Juni ist es wieder soweit! Der IRONMAN Austria-Kärnten geht über die Bühne – und eines ist sicher: Dieser Triathlon hat es in sich. Wer schon einmal dabei war, ob aktiv auf der Strecke oder als Zuschauer am Rand, weiß, welche enorme Herausforderung die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der abschließende Marathon über 42 Kilometer darstellen.

Auch heuer gibt es für unsere Leserinnen und Leser wieder eine besondere Möglichkeit: Treten Sie im Team gegen die Kleine Zeitung an und zeigen Sie uns, was in Ihnen steckt!



Der Bewerb wird im Teamformat ausgetragen: Ein Sechser-Team teilt sich die drei Disziplinen – jeweils zwei Teilnehmer übernehmen gemeinsam das Schwimmen, Radfahren und Laufen.



Fühlen Sie sich angesprochen? Dann nutzen Sie Ihre Chance und werden Sie Teil dieses sportlichen Duells!



Melden Sie sich an und beweisen Sie uns, dass Sie bereit sind, an Ihre Grenzen zu gehen. Wir sind jedenfalls hochmotiviert und freuen uns auf die Herausforderung.