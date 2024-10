Hier kann man seinen Karriereweg in einem zukunftssicheren Bereich mit Jobgarantie erkunden und mehr über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten der Berufsfelder im Gesundheits- und Pflegewesen in Kärnten erfahren.

Pflegefachassistenz

Die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege in Villach und Klagenfurt bieten die Chance auf eine fundierte und praxisnahe Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA). In zwei Jahren erwirbt man umfangreiche Fähigkeiten, die den Weg zu einem sicheren Arbeitsplatz in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Pflegeeinrichtungen ebnen. Alternativ können sich Interessierte auch über die einjährige Ausbildung von der Pflegeassistenz zur Pflegefach­assistenz informieren.

FH Kärnten

Die FH Kärnten bietet im Studienbereich „Gesundheit & Soziales“ sieben gesundheitswissenschaftliche Bachelorstudiengänge an, darunter Studiengänge in Physiotherapie, Ergotherapie und Gesundheits- und Krankenpflege. Auch im Bereich der Sozialen Arbeit, des Gesundheits- und Pflegemanagements oder in interdisziplinären Studien wie „Disability & Diversity Studies“ finden Studienanwärter spannende Möglichkeiten für ein Bachelor- und Masterstudium.

Unterstützung für Medizinstudierende

Die Med-Servicestelle des Kärntner Gesundheitsfonds ist eine zentrale Anlaufstelle für Medizinstudierende und junge Ärzte in Kärnten. Hier erhält man Unterstützung bei der Organisation eines Klinisch Praktischen Jahres (KPJ) und kann sich über die Testvorbereitung für das Medizinstudium informieren. Die Med-Servicestelle bietet zudem wertvolle Tipps zur Karriereplanung und vermittelt zwischen Studierenden und Krankenanstalten in Kärnten.

KABEG Bildungscampus

Der KABEG Bildungscampus bietet maßgeschneiderte Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter:innen der KABEG. Mit über 300 Bildungsmaßnahmen jährlich stellt der Campus sicher, dass die Fachkräfte stets auf dem neuesten Stand bleiben. Das Angebot reicht von Präsenzveranstaltungen über Distance-Learning bis hin zu Simulationstrainings – alles, um die Qualität im Gesundheitswesen zu sichern und kontinuierliches Lernen zu fördern.

Schule für Sozialbetreuungsberufe

Für Interessierte im sozialen Bereich bieten die Schulen der Caritas und Diakonie umfassende Ausbildungsmöglichkeiten in der Sozialbetreuung und Pflege an. Die „Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege“ in Kooperation mit den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege bildet die nächste Generation von Fachkräften aus, die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen begleiten und unterstützen.

Ob Pflegefachassistenz, Gesundheitswissenschaften oder Medizinstudium – die Tage der Gesundheitsberufe auf der Best Klagenfurt bieten dir eine einzigartige Gelegenheit, deine berufliche Zukunft im Gesundheitswesen aktiv zu gestalten.