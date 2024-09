Einige Dutzend Demonstrierende haben sich am Sonntagabend vor dem Wiener Parlament versammelt, um gegen das Erstarken der FPÖ zu demonstrieren. Dahinter standen mehrere linke Gruppierungen und Kleinparteien. Laut Veranstaltungsteam war die Demonstration angemeldet und zog vom Yppenplatz in die Innenstadt. Die Gruppe stimmte Slogans wie „Ganz Wien hasst die FPÖ“ und „Niemals Kickl“ an.

„Nazis raus aus dem Parlament“, hieß es weiter. Bei der Kundgebung wurde vor einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung gewarnt. Die Rednerinnen und Redner pochten auf die Einhaltung von Menschen- und Frauenrechten. Sie luden Vorbeigehende ein, sich der Demonstration spontan anzuschließen.

Auch in der Nähe der FPÖ-Wahlparty im Alten AKH kam es zu einer Kundgebung, wie „Der Standard“ meldet. Diese Demonstration war allerdings nicht angemeldet. „Der Standard“ berichtete über ein großes Polizeiaufgebot und Versuche der Exekutive, die Versammlung aufzulösen.

Im Internet kündigt eine „parteiunabhängige Initiative“ unterdessen an, dass sie die im Jahr 2000 gegen die ÖVP/FPÖ-Regierung gestarteten Donnerstagsdemos wieder aufleben lassen will.