Der designierte US-Präsident Donald Trump will seine Wahlkampfsprecherin Karoline Leavitt zur Sprecherin des Weißen Hauses ernennen. Die 27-Jährige sei „klug, zäh und hat sich als äußerst effektive Kommunikatorin erwiesen“, erklärte Trump am Freitag. „Ich habe größtes Vertrauen, dass sie auf dem Podium brillieren und dazu beitragen wird, unsere Botschaft an das amerikanische Volk zu übermitteln.“

Leavitt, gebürtig aus New Hampshire, war in der zweiten Hälfte von Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021 als stellvertretende Pressesprecherin tätig. Sie schloss sich Trumps Wahlkampagne für das Jahr 2024 an und war die Hauptsprecherin für das Übergangsteam. Die 27-Jährige sei bekannt für ihre leidenschaftliche Verteidigung Trumps in Interviews und ihren kompromisslosen Stil, erklärten Trumps Berater.

Leavitt jüngste Person in diesem Amt

Leavitt wird als jüngste Person in der US-Geschichte das Amt der Pressesprecherin des Weißen Hauses übernehmen. Der bisher jüngste Pressesprecher war Ron Ziegler, der im Alter von 29 Jahren 1969 von Präsident Richard Nixon ernannt wurde.

Seit seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Vorwoche hat Trump bereits einen Großteil der Amtsinhaber seines künftigen Kabinetts verkündet. Noch nicht nominiert hat Trump die Chefs des Finanzministeriums, des Handelsministeriums sowie des Bildungsministeriums, das er abschaffen will. Auch die Vergabe des Postens des FBI-Chefs steht noch aus.