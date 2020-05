Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Der Satz „Koste es, was es wolle, wir retten so viele Arbeitsplätze wie möglich“, ist gut gemeint, es hakt aber an allen Ecken und Enden. Die Bürokratie ist wieder „auferstanden“. Gewerkschaften gegen Arbeitgeber. Diese verhandeln Kurzarbeit, Geld fließt irgendwann einmal. Interpretationen zu Personalabrechnungen entpuppen sich als falsch und lassen sich nicht nachvollziehen. Korrekturen der Abrechnungen durch die Arbeitgeber sind derzeit nicht möglich.