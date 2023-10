Österreich kontrolliert ab Mitternacht auch die Grenzen zu Tschechien. Dies teilte ein Sprecher des Innenministeriums der APA am Dienstagnachmittag auf Nachfrage mit. Hintergrund dürfte die Entscheidung Deutschlands sein, stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien, Polen und der Schweiz einzuführen. Im Kampf gegen illegale Migration kontrolliert Österreich bereits seine Grenzen zur Slowakei, Ungarn und Slowenien.

Reaktion auf deutsches Vorgehen

Während die Kontrollen zu Ungarn und Slowenien schon seit Jahren in Kraft sind, wurde an der tschechischen und slowakischen Grenze in der Vergangenheit jeweils nur für vergleichsweise kürzere Zeiträume kontrolliert. Die aktuellen Kontrollen zur Slowakei wurden etwa erst am 4. Oktober eingeführt und in der Vorwoche bis Anfang November verlängert.

Deutschland hatte am Montagabend mit festen Kontrollen an den Grenzübergängen zu Polen und Tschechien begonnen. Innenministerin Nancy Faeser hatte zuvor angekündigt, auch die seit Jahren bestehenden Kontrollen an der österreichischen Grenze um weitere sechs Monate verlängern zu wollen.