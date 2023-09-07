Zahlreiche türkise Promis bei Premiere von "Kurz - Der Film"
Neben dem Altkanzler selbst schritten u.a. auch die Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger zur offiziellen Erstaufführung von "Kurz - Der Film". Kurz wies Mutmaßungen, der Film könnte sein Polit-Comeback einläuten, klar zurück.
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