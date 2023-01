Gleich zwei Wendungen haben sich in den vergangenen Tagen vollzogen. Die eine wurde hinlänglich diskutiert: Die SPÖ trat bei ihrer Klausur am Wörthersee für einen deutlich strengeren Migrationskurs ein als bisher. Die andere ging beinahe unter: „Wir wollen legale Zuwanderer, wir brauchen das“, sagte ÖVP-Außenminister Schallenberg nach dem Treffen mit seinem indischen Amtskollegen in Wien. Zur Erinnerung: Ex-Kanzler Kurz hat die „Einladungspolitik“ einst für beendet erklärt, und ÖVP-Integrationsministerin Raab beteuert wiederholt, man wolle und brauche keine Zuwanderung.