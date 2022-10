Läge es nicht Schwarz auf Weiß da, könnte man es für eine billige Krimi-Serie halten: Das umfangreiche Geständnis von Thomas Schmid legt nahe, dass „die da oben“ es sich genau so richten, wie man es sich vorstellt. Da werden Steuerprüfungen per Anruf abgedreht, 600.000-Euro-Jobs als Gegenleistung für einen Gefallen versprochen, Parteifreunde in Posten gehievt, Gehaltserhöhungen für Lebensgefährtinnen erwirkt. Bewiesen sind die Vorwürfe noch nicht, neu sind auch nicht alle. Aber durch die umfangreiche Aussage haben sie eine neue Tiefe erreicht.