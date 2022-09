Auch in der Politik gibt es Codewörter. "Persönliche Erklärung" ist eines davon. Wer sie ankündigt, tritt in der Regel zurück. Am Samstagvormittag setzte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner kurzfristig einen Termin unter diesem Schlagwort an. 55 Minuten später verkündete die 28-Jährige nach nicht einmal neun Monaten im Job ihren Rücktritt.