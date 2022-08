Dienstagmittag 12.30 Uhr, so lange dauerte es, bis Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erstmals zur Hilfsaktion rund um die Wien Energie, immerhin Österreichs kundenreichster Versorger, in Erscheinung trat. Zufall, dass das die übliche Uhrzeit seines wöchentlichen Jour fixe im Rathaus ist? Gern hätte Ludwig den Pressetermin wie üblich dort stattfinden lassen, dazu auch gern nur handverlesene Medien eingeladen. Aber der Sturm der Entrüstung wäre gemessen an der Dimension des Problemfalls wohl zu groß gewesen.