Sechs Monate nach Kriegsbeginn haben über 70.000 ukrainische Vertriebene in Österreich Schutz gesucht. Einige von ihnen, nämlich die Bewohnerinnen und Bewohner der großen, privat geführten Flüchtlingsunterkunft "Campus Wienerwald" in Unterdam bei Neulengbach in Niederösterreich, sehen sich nun noch einmal mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Seit einer Woche verlassen Geflüchtete das Quartier, wie "profil" und "Kleine Zeitung" recherchierten. Die Begründung der Vertriebenen und des Betreibers liegen dabei allerdings weit auseinander.