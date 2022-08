"Das Orchester braucht Musiker in der Ukraine!" Mit Sprüchen wie diesen wirbt die russische Söldnergruppe Wagner derzeit intensiv um neue Kämpfer. Mit Musik hat die Gruppe außer dem Spruch und ihrem Namen freilich wenig am Hut. Man muss kein Zyniker sein, um in diesem Zusammenhang eher an den lateinischen Ursprung des Begriffs "Konzert" zu denken. Concertare, "eifrig kämpfen".

An anderen Stellen ist der Ton der Gruppe ... ein anderer: "Wenn Sie Eier aus Stahl haben und bereit sind zu gehen, schreiben Sie uns!" Bei den Rekrutierungen spielen neben chauvinistischen Klischees auch romantische Vorstellungen vom heldenhaften Kampf gegen einen Feind, der die eigene Nation bedroht, eine Rolle. Die Aussicht darauf, einem Teil des großen Ganzen zuzugehören, dürfte auf viele Männer auch reizvoll wirken. Doch der wichtigste Beweggrund, sich Wagner anzuschließen, ist für wohl die Aussicht auf Geld. Bis zu 4000 Euro wird den Männern versprochen, für die meisten ein Vielfaches dessen, was sie jemals in der Provinz verdienen könnten.

Besonders Social Media nutzt die Wagner-Gruppe um Rekruten anzuwerben. Hier zu sehen, Telegram-"Sticker", die in Nachrichten auf der Plattform-Telegramm die Kämpfer der Gruppe spielerisch verkörpern sollen. © kk

"Man merkt, dass den Russen die Leute ausgehen, deshalb wird die Wagner-Gruppe immer wichtiger", erklärt David Jaklin, sicherheitspolitischer Analyst vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) in Graz.

Die Wagner-Gruppe wird vor allem für ihr brutales und menschenverachtendes Vorgehen kritisiert. Für besonders viel Aufsehen sorgten Videos aus 2017 aus Syrien. Darauf zu sehen sind Gefangene, die erst gefoltert, verstümmelt und dann getötet wurden. In Mali soll Wagner erst vor wenigen Monaten für Massenerschießungen verantwortlich sein, die Leichen wurden in der Nähe einer französischen Basis vergraben, um das Verbrechen den Franzosen anzulasten. Drohnenaufnahmen konnten die Sache aber klären. Auch bei den Kriegsverbrechen in Butscha sollen Wagner-Söldner beteiligt gewesen sein.

"Deniability"

Putin selbst bezeichnete Wagner als "Werkzeug", mit dem man russischen Interessen im Ausland durchsetzen könne, ohne den Staat direkt zu involvieren. Experte Jaklin spricht in diesem Kontext von "Deniability", also die Möglichkeit, Einmischungen abstreiten zu können, auch wenn dieser Aspekt eine immer geringere Rolle spiele. Die PMC biete Russland aber auch den Vorteil, keine oder nur wenige Truppen offiziell zu entsenden in Gebiete, in denen ein russischer Einsatz bei der eigenen Bevölkerung nicht gut ankommt.

David Jaklin, sicherheitspolitischer Analyst vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) in Graz © ACIPSS

"Wenn von denen jemand stirbt, interessiert das niemanden"

Nützlicher als nach Außen ist die Deniability nach Innen. Auch in einem autokratischen Staat ist man gegen ein Aufbegehren der Bevölkerung gegen die Regierung nicht gefeit. Aus diesem Grund werde in Russland laut Jaklin besonders unter Minderheiten aus dem Osten des Landes rekrutiert. Viele Soldaten aus Moskau oder St. Petersburg anzuwerben, wäre sehr unpopulär. Hier sei die Gruppe Wagner "ideal". Jaklin drückt sich direkt aus: "Wenn von denen jemand stirbt, interessiert das niemanden – außer die Angehörigen. Es ist ja nicht offiziell die Armee." Solche Todesfälle würden dann in der Masse eher untergehen.

Rekrutierungen immer offener, Abgrenzung zu Staat verschwimmt

In der Ukraine war Wagner am Beginn an Kampfhandlungen beteiligt, vor allem aber sorgt die PMC für Nachschub an Rekruten. Und das immer offener. So betreibt Wagner Rekrutierungszentren in ganz Russland, teilweise wird aus Gefängnissen heraus rekrutiert. Angeklagten Insassen soll dafür die Einstellung des Verfahrens winken. Da in Russland Anklagen sehr oft mit einem Schuldspruch enden, müssen, stehen viele vor der Entscheidung zwischen Krieg und Gefängnis.

"Das Rekrutierungsnetzwerk ist so erfolgreich, dass sich das auch das russische Militär zu Nutzen macht", erklärt der Polit-Analyst. Die Grenzen zwischen der Wagner-Gruppe und den offiziellen Streitkräften verschwimmen immer stärker. So sollen vor allem in den letzten Wochen Einheiten "ausgeliehen" und schnell Armee-Einheiten zugewiesen worden sein, wenn Not am Mann war, um die riesigen Verluste (bis zu 80.000 sollen kampfunfähig sein: sprich tot, oder entsprechend verwundet, wobei diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten sind) auszugleichen.

Rekrutierungen auch außerhalb Russlands

Wagner rekrutiert nicht nur in Russland selbst, sondern etwa auch in Afrika. Den offiziellen Dementis des Kremls zum Trotz gibt es zahlreiche Berichte über Rekrutierungen durch Wagner für Kämpfer, die in der Ukraine eingesetzt werden. Syrische und libysche Kämpfer waren in der Ukraine unter Wagner-Kommando im Einsatz.

Rekrutiert wird neben Russland und in diversen Entwicklungsländern aber auch im Westen. Laut Jaklin gebe es gerade aus der rechtsradikalen Szene (vor allem aus Ostdeutschland) Kämpfer, die unter dem Kommando von Wagner in der Ukraine kämpfen.

"Putins Koch" als Financier von Wagner und Troll-Armee

Jewgeni Prigoschin (rechts) und Dmitri Urkin spielen bei Wagner eine wichtige Rolle. © Twitter(@Kyruer)/AP

Finanziert wird Wagner von dem russischen Oligarchen Jewgeni Prigoschin, der enge Beziehungen zum Kreml-Chef Wladimir Putin unterhält. Die beiden kennen sich spätestens seit der Zeit Putins im St. Petersburger Rathaus, als dieser Geschäftslizenzen ausgestellt hatte. Prigoschin hatte ein Catering-Service gegründet mit dem Putin sehr zufrieden war, die Auftragsbücher waren bald mit Staatsempfängen und Ähnlichem gefüllt. Prigioschin hat heute auch den Beinamen "Putins Koch". Mittlerweile ist er auch für die Verpflegung der russischen Armee zuständig.

Prigoschin soll mit dem aus diesen Staatsaufträgen lukrierten Geld die Wagner-Gruppe finanzieren, auch wenn er dies selbst bestreitet. Der Oligarch nimmt auch in der Verbreitung russischer Propaganda innerhalb und außerhalb Russlands eine wichtige Rolle ein. Er soll hinter der Finanzierung der Troll-Fabrik "Internet Research Agency" stehen, die Einfluss auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 genommen hat. Kurios: Er dürfte auch Financier von zwei Actionfilmen sein, die die Wagner-Gruppe glorifizieren (Steven Seagul spielte nicht mit).

Dmitri Utkin, ehemaliger Oberstleutnant, baute die Wagner-Gruppe dann auf, leitete sie organisatorisch und militärisch und soll ihr auch den Namen gegeben haben. Utkin wird eine starke Affinität zum dritten Reich und dessen Ästhetik nachgesagt, er soll SS-Runen tätowiert haben und im Donbass 2014 mit Wehrmachtshelm gesehen worden sein. Sein Funkname ging auf Hitlers Lieblingskomponisten Richard Wagner zurück, der schließlich auch Namensgeber der PMC Wagner wurde.

Utkin stellt als ehemaliger Leiter einer dem Militärgeheimdienst GRU unterstellten Brigade auch eine direkte Verbindung zwischen Wagner und dem Kreml dar. Es werde laut Jaklin sogar kolportiert, dass Wagner nichts anderes sei als eine paramilitärische Gruppe des GRU. Wie die Verbindung zum Kreml genau ausschaut, sei jedenfalls schwer zu beantworten. Unter Experten sei es aber Konsens, dass die Gruppe vom Kreml-Umfeld verwendet wird, da man sie einfach praktisch finde.

Anschlag und Verwirrung um Prigoschin

Zuletzt in den Schlagzeilen war die PMC als Kiew letzte Woche bekannt gab, einen ihrer Stützpunkte in der Ostukraine zerstört zu haben. Zunächst machten Gerüchte die Runde, wonach Prigoschin dabei getötet worden wäre, der sich vor Ort befunden haben soll. In Videos soll dieser aber zu sehen sein, als er die Überreste des zerstörten Stützpunktes inspiziert hat, also noch am Leben ist. Zu dem Angriff soll es gekommen sein, kurz nachdem ein russischer Propaganda-Kanal Bilder aus der Station gepostet hatte, die Rückschlüsse auf dessen Standort zuließen.