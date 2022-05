Vorgänge innerhalb der Justiz beschäftigen den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss weiter. Nachdem das von der Opposition vermutete "System Pilnacek" bei Befragungen nicht weiter ergründet werden konnte, will der ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger diese Woche einmal mehr hören, dass es keine politische Einflussnahme der ÖVP in die Justiz gab.

Dafür dreht die Volkspartei den Spieß um: Sehr wohl Einfluss genommen habe die aktuelle Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Die Ministerin hatte den Leiter der Staatsanwaltschaft (StA) Wien, Johann Fuchs, per Weisung suspendiert, nachdem die StA Innsbruck Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob die Suspendierung des hohen Juristen aber auf.

Bei dem Strafantrag gegen Fuchs griff die Justizministerin ebenso ein: Nach verlangten Änderungen des Weisungsrats wies Zadić an, das überarbeitete Vorhaben (eine Anklage gegen Fuchs) nicht mehr dem Expertengremium vorzulegen. Auch Ermittlungen gegen den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek seien auf Weisung der grünen Ministerin nicht eingestellt worden, so der türkise Fraktionsführer Hanger.

Weisungsrat übergangen

Er will diese drei Fälle mit den beiden Auskunftspersonen aus dem Justizministerium, Sektionschefin Barbara Göth-Flemmich und Abteilungsleiter Gerhard Nogratnig, besprechen. Beide hätten etwa empfohlen, den Strafantrag ein weiteres Mal dem Weisungsrat vorzulegen. Außerdem wolle er weiter untersuchen, warum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Konflikten mit anderen Ermittlungsbehörden steht, so Hanger.

Zum Verständnis: Die Entscheidungen der Justizministerin haben Ermittlungen nicht eingeschränkt, im Gegenteil: Durch das Übergehen des Weisungsrats kann die StA Innsbruck Fuchs schneller anklagen. Das schadet aber dem Leiter der OStA Wien nicht, denn: Fuchs kann vor Gericht die von ihm versicherte Unschuld beweisen. Und sollte die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht ausreichend begründet sein, wird sich das ebenso ohnehin zeigen. Für Fuchs und Pilnacek gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

"Nächste Woche geht es weiter mit dem U-Ausschuss"

Man werde heute "Zeuge eines Experiments" der Volkspartei, sagt SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. Die ÖVP und Hanger wollten zeigen, "dass es total richtig war", dass sich Pilnacek und Fuchs etwa "darüber unterhalten haben, Staatsanwälte überwachen zu lassen" und der Leitende Oberstaatsanwalt Fuchs Pilnacek über eine Anzeige gegen ihn informierte. "Wir denken, das ist nicht richtig", befindet der rote Fraktionschef, der bereits in die Zukunft blickt: "Nächste Woche geht es weiter mit dem U-Ausschuss. Da behandeln wir Vorarlberg."

Auch die pinke Fraktionsführerin Stephanie Krisper sieht die Notwendigkeit der heutigen Ladungen nicht: "Eigentlich könnten wir schon längst unsere Lehren ziehen aus dem BVT-, Ibiza- und diesem U-Ausschuss", findet sie. Dazu würden von der Regierung eigentlich bis Ende 2020 versprochene Reformen von gläsernen Parteikassen bis zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses gehören, so Krisper.

Für den heutigen Tag wäre wohl die Einsetzung einer Generalstaatsanwaltschaft als Spitze der Weisungskette am relevantesten. Mit einer unabhängigen Weisungsspitze wären Entscheidungen, weiter gegen Personen zu ermitteln oder diese anzuklagen, tatsächlich politisch unumstritten.

Auch Handlungen der aktuellen Justizministerin zu untersuchen, hält die blaue Abgeordnete Susanne Fürst für sinnvoll. Sie trauert allerdings eher jener Auskunftsperson nach, die heute nicht kommt: Nationalratspräsident und U-Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist auf Besuch in Großbritannien, um unter anderem Prinz Charles zu treffen. Zwei "ewige Kronprinzen" seien hier unter sich, urteilt Fürst.

Die FPÖ-Abgeordnete wird als blaue Kandidatin für die Hofburg gehandelt, wie sie selbst bestätigt - will der Entscheidung ihres Parteichefs Herbert Kickl auf Nachfrage aber nicht vorgreifen.