© AP

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) pocht im Rückblick auf die Flüchtlingskrise 2015 auf einen "Systemwechsel in der europäischen Migrationspolitik". Illegale Migranten müssten an der europäischen Außengrenze gestoppt werden - "damit zerschlagen wir das Geschäftsmodell der Schlepper und beenden das Sterben im Mittelmeer", zeigte sich Kurz gegenüber der APA überzeugt.

"Wir in Europa müssen darüber entscheiden, wer zuwandern darf und nicht die Schlepper." Deshalb seien illegal eingereiste Migranten an der EU-Außengrenze aufzuhalten und in ihre Herkunftsländer oder sichere Drittstaaten zurückzubringen. Es sei eine der wichtigsten Lehren aus der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren, dass "illegale Migration quer durch Europa unrechtmäßig und daher auch zu stoppen ist". Viele Länder hätten mittlerweile ihre Politik verändert, auch Deutschland, erklärte Kurz.

Magere Bilanz: "Kollektives Versagen" ohne Lerneffekt "Kollektives Versagen" Das Urteil des Migrationsforschers Gerald Knaus über die Entwicklung der Flüchtlingspolitik Europas in den vergangenen fünf Jahren fällt vernichtend aus. "Kollektives Versagen, von ganz, ganz vielen Akteuren", ortet er. Es sei bis heute nicht gelungen, zu artikulieren, wie Grenzkontrolle unter Berücksichtigung von bestehendem Recht - vor allem Menschenrecht - passieren könne. Die Folge sei die Verletzung jeglicher Standards an den Außengrenzen der EU. "Es scheint, als würde die Politik derzeit nur diesen Weg oder jenen des vollkommenen Kontrollverlusts sehen." Österreich eines der härtesten Länder Der Fokus auf teils gegen Rechtsnormen verstoßenden Grenzschutz habe für Regierungen einen Vorteil: Man brauche dafür keine Kooperation anderer, so Knaus. Doch der Preis ist "enorm hoch, es ist das Ende der Genfer Flüchtlingskonvention". Österreich sei binnen kurzer Zeit zu einem der "verschlossensten Länder" geworden. So sei die "vollkommene Ablehnung" etwa bei der Evakuierung Minderjähriger von den griechischen Inseln keine Frage der Kapazitäten, sondern ein "politisches Signal der Härte, ohne Antwort auf die Frage was sonst mit diesen Kindern, 6.500 unter 12 Jahre alt, passieren soll". Machtverhältnisse verändert Weil die großen Fluchtbewegungen so gut wie alle Länder gänzlich unvorbereitet trafen, entstand in der Bevölkerung der Eindruck, die Politik habe die Kontrolle darüber verloren. Nach und nach nutzten Parteien und Regierungen in ganz Europa dann das Thema Migration - im negativen Kontext - zur Durchsetzung ihrer Interessen. Aber: "Nicht die Flüchtlingszuwanderung, sondern die Politisierung als Flüchtlingskrise hat die politischen Machtverhältnisse in Österreich verändert. Seither fand eine Art Normalisierung der rechtspopulistischen Migrationspolitik statt", sagt Politikwissenschafterin Sieglinde Rosenberger. Uni Wien Keine Rahmung durch die Politik Für ihn sei es "frappant" gewesen, dass von politischer Seite "keine Rahmung der Ereignisse" vom Herbst 2015 versucht wurde, sagt Soziologe und Jurist Wolfgang Gratz. "Eine Rahmung hätte lauten können: 'Ja, wir wurden überrascht, aber wir haben daraus gelernt und können auch stolz sein auf den gemeinsamen Kraftakt, den wir geschafft haben". Suttner-Universität St. Pölten Nationalstaat statt Vision Auf Ebene der EU sei seit 2015 in Sachen europäischer Migrationspolitik "sehr wenig bis gar nichts" passiert, kritisiert der Leiter des UNHCR-Büros in Wien, Christoph Pinter. "Nach wie vor gibt es kein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS), wenig Solidarität, keine Notfallpläne", zeigt sich Pinter enttäuscht. Bei den Mitgliedsstaaten ortet er fehlenden Willen, sich gemeinsam mit dem Thema "in vernünftiger Art und Weise" auseinanderzusetzen. Nationalstaatliche Interessen stünden den gemeinschaftlichen im Wege, es fehle an der gemeinsamen Vision. Gubisch "Illegale zurückschicken" "Wir in Europa müssen darüber entscheiden, wer zuwandern darf und nicht die Schlepper", sagt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Deshalb seien illegal eingereiste Migranten an der EU-Außengrenze aufzuhalten und in ihre Herkunftsländer oder sichere Drittstaaten zurückzubringen. Es sei eine der wichtigsten Lehren aus der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren, dass "illegale Migration quer durch Europa unrechtmäßig und daher auch zu stoppen ist". Viele Länder hätten mittlerweile ihre Politik verändert, auch Deutschland. "Wir müssen unsere Systeme, unsere Sicherheitsbehörden wie unseren Sozialstaat, vor einer Überforderung schützen." Auch dürfe man "keinen neuen Antisemitismus aus der arabischen Welt ins Land importieren". AP Nichts aus der Krise gelernt Die Politik hat aus der Flüchtlingskrise 2015 nicht die richtigen Schlüsse gezogen, glaubt Christian Kern, damals ÖBB-Manager und späterer SPÖ-Kanzler. Wenn man sich anschaue, was sich aktuell im Libanon, im Jemen, in Syrien und in Afghanistan abspiele, so zeige sich, dass man schon wieder relativ unvorbereitet dastehe. Grenzen zu schließen könne nicht die einzige Antwort sein. Es sei ein "Nationalpopulismus" entstanden, der gar keine Lösungen suche. Deshalb habe er damals auch Kurz' Forderung nach einer Schließung der Mittelmeerroute als "Vollholler" bezeichnet. "Das Problem lässt sich mit einfachen Antworten nicht lösen." APA/GEORG HOCHMUTH Wiederholung jederzeit möglich Eine chaotische Flüchtlingskrise wie 2015 könnte sich auch heute wiederholen - davon ist der damalige burgenländische Polizeichef und heutige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überzeugt. Die Politik habe "bis heute keine Lösung präsentiert". Ob jemand Asyl bekomme oder nicht, müsse außerhalb Europas geklärt werden, Verfahrenszentren außerhalb Europas wären der Schlüssel. Nur noch positive Asylfälle würden nach Europa kommen können, dann könne man auch die Verteilung klären. Die Bundesregierung tue dafür zu wenig und erschöpfe sich in Worthülsen. APA/ROLAND SCHLAGER 1/8

Systeme vor einer Überforderung schützen

"Wir müssen unsere Systeme, unsere Sicherheitsbehörden wie unseren Sozialstaat, vor einer Überforderung schützen." Auch dürfe man "keinen neuen Antisemitismus aus der arabischen Welt ins Land importieren", verwies der Kanzler auf die kürzlichen antisemitischen Übergriffe in Graz.

Mehr zum Thema Fünf Jahre danach Wie die Flüchtlingskrise Österreich veränderte

Kurz war 2015 Außen- und Integrationsminister unter dem roten Kanzler Werner Faymann. Aus den Tagen und Wochen vor fünf Jahren ist dem heutigen Regierungschef vor allem Chaos in Erinnerung geblieben: "Ich denke in erster Linie an Bilder der Überforderung des Staates, als zum Beispiel österreichische Polizisten erfolglos versuchten, die Pässe von illegalen Migranten an der Grenze zu kontrollieren und diese an ihnen vorbeigingen", so Kurz. "Genauso kommen mir aber auch Bilder in den Kopf von der Grausamkeit der Schlepper, wie etwa jene des toten Flüchtlingskindes Alan Kurdi."

Änderungen im Asylgesetz seit 2015 Fünf verschiedene Regierungen waren seit der großen Flüchtlingswelle am Werk. Nur wenige der seinerzeit geforderten Änderungen im Asylgesetz wurden umgesetzt: ERSTABKLÄRUNGEN (Mai 2015 - Regierung Faymann II): Erste Reaktion auf steigende Asylzahlen: Erstabklärungen können auch in den Außenstellen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vorgenommen werden, um die Erstaufnahmezentren Traiskirchen und Thalham zu entlasten und Flüchtlinge regional besser zu verteilen. ASYLPAKET (April 2016 - Regierung Faymann II): Asyl auf Zeit : Der Asylstatus wird nur noch für drei Jahre vergeben . Ändert sich die Sicherheitslage im Herkunftsland, wird der Flüchtlingsstatus aufgehoben und die betroffene Person muss ihre Ausweiskarte abgeben und das Land verlassen. Ändert sich die Situation im Heimatstaat dagegen nicht, wird der Asylstatus unbefristet verlängert.

: Der Asylstatus wird . Ändert sich die Sicherheitslage im Herkunftsland, wird der Flüchtlingsstatus aufgehoben und die betroffene Person muss ihre Ausweiskarte abgeben und das Land verlassen. Ändert sich die Situation im Heimatstaat dagegen nicht, wird der Asylstatus unbefristet verlängert. Notverordnung: Die Regierung hat nun die Möglichkeit, bei größeren Flüchtlingsströmen eine Art Notverordnung zu erlassen, durch die an der Grenze keine Asylanträge mehr gestellt werden können. Flüchtlinge sollen so eher in ein sicheres Nachbarland zurückgeschoben werden.

Die Regierung hat nun die Möglichkeit, bei größeren Flüchtlingsströmen eine Art Notverordnung zu erlassen, durch die an der Grenze keine Asylanträge mehr gestellt werden können. Flüchtlinge sollen so eher werden. Einschränkung des Familiennachzugs: Subsidiär Schutzberechtigte müssen gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen dafür erfüllen. Zudem ist der Antrag erst nach drei Jahren möglich. Gleiches gilt für Asylwerber, bei denen der Antrag auf Familiennachzug nicht innerhalb von drei Monaten nach Zuerkennung des Asylstatus gestellt wird. FREMDENRECHTSPAKET (Juni bzw. Oktober 2017 - Regierung Kern): Längere Schubhaft: Schubhaft kann im Normalfall auf bis zu sechs Monate (davor vier) bzw. drei Monate für mündige Minderjährige (davor zwei) erstreckt werden. Bei besonderen Umständen ist eine ununterbrochene Festhaltung bis zu 18 Monate möglich.

Schubhaft kann im Normalfall auf (davor vier) bzw. drei Monate für mündige Minderjährige (davor zwei) erstreckt werden. ist eine ununterbrochene Festhaltung möglich. Höhere Strafen: Wenn Flüchtlinge das Land trotz aufrechten Bescheids nicht verlassen bzw. wieder einzureisen versuchen, drohen Strafen von 5.000 bis 15.000 Euro bzw. sechs Wochen Ersatzhaft. Wer bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Einreise oder des Aufenthalts wissentlich falsche Angaben macht, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen, kann mit bis zu 5.000 Euro Strafe bedacht werden. FREMDENRECHTSNOVELLE (Juli 2018 - Regierung Kurz I): Bargeldabnahme : Mit der Möglichkeit der Bargeldabnahme soll eine Kostenbeteiligung der Flüchtlinge an der vom Bund im Zulassungsverfahren gewährten Grundversorgung sichergestellt werden. Als Maximalbetrag sind dabei 840 Euro pro Person festgeschrieben, wobei die Antragsteller grundsätzlich auch für unterhaltsberechtigte Familienangehörige beitragspflichtig sind. Zu belassen sind den Betroffenen aber jedenfalls Barmittel im Gegenwert von 120 Euro.

: Mit der Möglichkeit der Bargeldabnahme soll eine der Flüchtlinge vom Bund im Zulassungsverfahren gewährten sichergestellt werden. Als Maximalbetrag sind dabei festgeschrieben, wobei die Antragsteller grundsätzlich auch für unterhaltsberechtigte Familienangehörige beitragspflichtig sind. Zu belassen sind den Betroffenen aber jedenfalls Barmittel im Gegenwert von 120 Euro. Handydaten-Auswertung: Mitgeführte Datenträger wie Handys dürfen ausgewertet werden, um beim Verdacht von Falschangaben die Identität bzw. die Reiseroute überprüfen zu können. AUSREISEZENTREN (März 2019 - Regierung Kurz I): Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) lässt die Erstaufnahmezentren in Österreich in "Ausreisezentren" umbenennen und kündigt schnellere Verfahren sowie eine nächtliche Anwesenheitspflicht an. Mittlerweile werden die Einrichtungen wieder Erstaufnahmezentren genannt. VERSTAATLICHUNG DER ASYLWERBER-BETREUUNG (Mai 2019 - Regierung Kurz I) Beschlossen unter Türkis-Blau, umgesetzt unter Türkis-Grün werden die Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge jetzt von einer staatlichen Agentur betrieben und nicht mehr von NGOs. Die auf Gemeinnützigkeit ausgelegte Bundesagentur für Betreuungs-und Unterstützungsleistungen GmbH (BBU) kümmert sich um Unterbringung und Verköstigung, aber im weiteren Verlauf auch um Rückkehr- und Rechtsberatung sowie Dolmetsch-Dienste. Sie steht im Einflussbereich des Innenministeriums. Als Ziele der Verstaatlichung wurden insbesondere mehr Kosteneffizienz, eine Reduzierung der Abhängigkeit von externen Leistungserbringern sowie Qualitätssicherung genannt.

Willkommenskultur war Konsens

Dass die Politik auf die Flüchtlingswelle nicht vorbereitet war, liegt für Kurz daran, dass "die Willkommenskultur und das staatlich organisierte Weiterwinken" damals "bei den meisten Regierungen in Europa Konsens" gewesen seien. "Daran wurde zu lange festgehalten, wohl auch aus Sorge vor einem möglichen Gesichtsverlust", kritisiert Kurz. "Das hat aber zu einer massiven Überforderung in Mitteleuropa geführt."

Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern ließ sich Kurz 2015 nicht medienwirksam am Westbahnhof blicken, wo tausende Flüchtlinge strandeten und von Freiwilligen versorgt wurden. Diese teils auch kritisierte Entscheidung hält Kurz auch heute noch für richtig: Er habe als Integrationsminister stets darauf verwiesen, dass der Sozialstaat nicht überfordert werden dürfe. "Die Integration einer so großen Zahl an Menschen aus ganz fremden Kulturkreisen mit einem meist nur niedrigen Bildungsniveau und keinerlei Deutschkenntnissen ist seit Jahren eine sehr große Herausforderung und bleibt es auch noch auf viele Jahre hinaus."