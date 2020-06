Kleine Zeitung +

Lokale Corona-Ausbrüche Anschober kündigt Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten an

Wer aus einem Gebiet kommt, in dem es in der letzten Woche mehr als 50 neue Covid-Infektionen pro 100.000 Einwohner gab, darf in Deutschland nicht mehr in einem anderen Bundesland übernachten. Auch Österreich arbeitet an einer entsprechenden Verordnung.