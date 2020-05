"Fast noch blöder geworden"Kickl teilt gestreckte (verbale) Rechte gegen Strache aus

Facebook

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Folgen von Ibiza sind für das Land und seine innenpolitische Landschaft dramatisch und wohlbekannt: Heinz-Christians Straches Rücktritt als Vizekanzler, Johann Gudenus' Abgang als Klubobmann im Parlament, Implosion der bis Mai 2019 in der Bevölkerung per se nicht unbeliebten Regierung Kurz-Strache, Einsetzung einer Expertenregierung - und: Neuwahlen. Das Hickhack zwischen Strache und der neuen FPÖ-Führungsdoppelspitze Norbert Hofer und Herbert Kickl wurde danach nicht leiser - ganz im Gegenteil. Im "Report" teilte FPÖ-Klubobmann Kickl dementsprechend heftig aus: Strache habe im Laufe der Zeit die Bodenhaftung verloren, "Großmannsucht" hätte ihn offenbar über die Jahre in Beschlag genommen, so seine Diagnose.