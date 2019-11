Facebook

Michael Schaffer, umstrittener Präsident der "Bundesvereinigung der Milizverbände" © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Donnerstag soll in einer Untergruppe zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Volkspartei und den Grünen das Thema Bundesheer abgehandelt werden. In Heereskreisen und wehrpolitischen Vereinigungen macht sich große Verunsicherung breit. Die Warnungen von Verteidigungsminister Thomas Starlinger, wonach das Bundesheer vor der Pleite stehe, würden bei Türkis-Grün kein Gehör finden, so die laut geäußerte Befürchtung.

Dass Fass zum Überlaufen brachte ein Interview mit Brigadier Michael Schaffer in der Zib2 am Montag. Der Präsident der Milizverbände, der die ÖVP in den Regierungsverhandlungen berät, sprach sich dort nicht nur für eine drastische Verkleinerung des Anteils von Berufssoldaten in der Armee zugunsten der Miliz aus. Er hält es auch für sinnvoll, den Grundwehrdienst auf das Modell 4+2 zu ändern, also vier Monate Dienst plus zwei Monate Milizübungen.

Rotes Tuch

Schaffer gilt schon seit längerer Zeit als bei Militärs und heeresnahen Vereinen als höchst umstritten. Als Präsident der "Bundesvereinigung der Milizverbände" würde er als Repräsentant der Milizsoldaten auftreten, obwohl ihm dazu die Legitimation fehle, lautet der Vorwurf. Im Juli gründete sich als eine Art Gegenpol der "Milizverband Österreich" (MVÖ), in dem alle Kommandanten der österreichischen Milizbataillone vertreten sind und der auch offiziell vom Verteidigungsministerium unterstützt wird.

Dessen Präsident Brigadier Johannes Kainzbauer konntert nun Schaffer, ohne ihn namentlich zu nennen: "Ohne eine Rückkehr zum jahrzehntelang bewährten Modell von 6 Monaten Grundwehrdienst und 2 Monaten Truppenübungen wird es bald keine Miliz mehr geben." Gedankliche Spielereien über verkürzte Ausbildungszeiten seien verantwortungslos und stellen ein Sicherheitsrisiko für die eingesetzte Truppe aber auch die österreichische Bevölkerung da, sagt Kainzbauer.

Schrittweise Abschaffung

Auch die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft (ÖUG) spricht sich vehement für das Modell "6+2" aus. Präsident Vizeleutnant Othmar Wohlkönig warnt vor einer "mutwilligen Zerstörung der strategischen Handlungsreserve" und der "schrittweisen Abschaffung des Bundesheeres". Und die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO) greift Schaffer frontal an und bezeichnet ihn als einen "in der Praxis wohl absolut unerfahrenen Brigadier des Milizstandes und Obmann eines zu hinterfragenden Vereines, der sich nachvollziehbar immer wieder selbst widerspricht." Sprecher Oberst i.R. Siegfried Albel rät den Koalitionsverhandlern dringend darauf zu achten, welchen Beratern sie vertrauen.