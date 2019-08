Frauenministerin Stilling''Härtere Strafen verhindern keine Gewalt''

In ihrer kurzen Zeit als Frauenministerin will Ines Stilling mehr Budget für Gewaltschutz und Beratung erreichen. Zu türkis-blauen Maßnahmen in diesem Bereich zeigt sie sich kritisch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ines Stilling © APA/Helmut Fohringer

Wer an der braun lackierten Wohnhaustür im zweiten Wiener Gemeindebezirk beim Schild „Orient-Express“ klingelt, hat in der Regel nicht das, was man ein schönes Leben nennen kann. Jeden Tag betreten mehrere Mädchen und junge Frauen das Büro, in dem der Putz bröckelt, um sich vom Verein beraten zu lassen. Es geht um Gewalt in der Partnerschaft und drohende Zwangsehen, die jüngste „Heiratskandidatin“ in der Kartei ist 13 Jahre alt. Hier werden Notwohnungen vermittelt, Amtswege erledigt – und notfalls Identitäten geändert.