Sebastian Kurz hat gestern Nacht bei Armin Wolf Klarheit geschaffen: Herbert Kickl hätte in einer von ihm, Kurz, angeführten Regierung keinen Platz mehr. Da es aller Voraussicht nach keine Regierung geben wird, die nicht von Sebastian Kurz angeführt wird, wird Herbert Kickl nicht mehr Minister dieser Republik werden. Es gibt gute Gründe, das in Ordnung zu finden. Kickl war der einzige Minister der blauen Regierungsmannschaft, den das hohe Amt nicht zivilisiert hat. Bei allen anderen hat es eine erzieherische und disziplinierende Wirkung gehabt. Kickl ist im Amt der gewesen und geblieben, der er davor in der Ausübung der Parteifunktion war: ein Dauer-Aggressor, dem sein Denken, sein Aggregatzustand und seine Radikalität irgendwann sichtbar im Gesicht eingeschrieben war, der das Handwerk der Macht und ihrer Techniken meisterhaft erlernt und mit dem Mundwerk verzahnt hat und deshalb die Zuschreibung bekommen hat, er sei intelligent. Das ist eine sehr enge Begriffsdefinition, die das, was man das Humanum nennt, außer Acht lässt.