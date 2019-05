Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insider: Philippa Strache zog mit Kind zu Eltern © APA/MANFRED FESL

Laut engsten Freunden soll die Ehefrau von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, zu ihren Eltern gezogen sein. Das berichtet die "Kronen"-Zeitung am Dienstag. Er war aufgrund des Ibiza-Videos am Wochenende von seinem Amt als Vizekanzler zurückgetreten.

In einer ersten Reaktion hatte Philippa Strache am Montag gemeint: "Ich stehe unter Schock und muss mich und meine Gedanken erst richtig sammeln." Es sei alles sehr viel gewesen in den letzten Tagen. "Aber gewisse Dinge machen dich stark und andere Dinge noch stärker."

Bei seiner Rücktrittsrede hatte Heinz-Christian Strache sich bei seiner Frau entschuldigt. "Damit habe ich letztlich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt, nämlich meine Frau."

Zur Person Philippa Strache, geborene Beck, war mit 18 Jahren in den SPÖ-Parlamentsklub gekommen und war auch Pressesprecherin von Frank Stronach, Model sowie TV-Moderatorin. 2014 lernte sie Strache bei einer Geburtstagsparty kennen, 2016 folgte die Heirat. Hendrik kam am 1. Jänner 2019 auf die Welt. Strache hat auch zwei Kinder aus erster Ehe.