Parteispenden über Verein? Strache im Video: "Treffe mich mit zehn potenziellen Spendern"

"profil" und die ZiB 2 berichten über einen Geschäftsmann, der von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und Noch-Innenminister Herbert Kickl im Frühjahr 2017 gebeten worden sei, an einen Verein "Austria in Motion" zu spenden. In neu aufgetauchten Video-Szenen berichtet Strache von persönlichen Gesprächen.