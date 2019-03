Facebook

Tausende protestierten, und wollen, dass Großbritannien sich auf seine eigene Stärke besinnt © AP

Mehrere Tausend Brexit-Anhänger haben am Freitag vor dem Parlament in London für den EU-Austritt demonstriert. Unter ihnen waren auch viele Mitglieder der EU-feindlichen UKIP-Partei sowie ihr früherer Chef Nigel Farage, der nun die "Brexit Party" anführt. Auf Plakaten standen Sprüche wie "Der kleine Mann gegen die Elite".

Die Stimmung war teils aufgeheizt. Auf einem Schild war ein Mann mit einem Gewehr zu sehen und darüber der Spruch in Anspielung auf die Sommerzeit-Umstellung und den Zweiten Weltkrieg: "Denkt daran, dass die Uhren an diesem Wochenende zurückgestellt werden. Ich setze meine auf 1940 zurück, als das Land noch Eier hatte."

Kurz zuvor war der zwischen Premierministerin Theresa May und der EU vereinbarte Brexit-Vertrag zum dritten Mal im Parlament durchgefallen. Damit scheint eine lange Verschiebung des Brexits möglich. Viele Anhänger des EU-Austritts fürchten, dass sie um den Erfolg des Referendums vor knapp drei Jahren gebracht werden könnten.