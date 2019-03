Rendi-Wagner weist Kritiker zurecht"Der Gegner sitzt in der Regierung, nicht in den eigenen Reihen"

Facebook

Rendi-Wagner im Wiener Salon, im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer © Juergen Fuchs

Es sind bereits 102 Tage vergangen, seit Pamela Rendi-Wagner zur Parteichefin der SPÖ gewählt wurde. Leichter habe sie sich diese Aufgabe aber nicht vorgestellt, erklärte sie in der Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer. Der Parteitag, an dem sie gewählt worden war, habe einiges mit ihr gemacht, erklärt sie heute. „Das war ein Wendepunkt, an dem wir alle in die gleiche Richtung geblickt haben.“ Diese „Geschlossenheit und Stärke“ habe ihr Kraft gegeben.

