Sozialministerin Beate Hartinger-Klein will so rasch wie möglich den Rechtsanspruch auf ein Papamonat für alle durchsetzen. Die Wirtschaftskammer winkt eher ab, die Arbeiterkammer begrüßt das. Soll der Anspruch kommen?

© Hannes Eichinger - Fotolia

Derzeit können nur Bundesbedienstete und Landesbedienstete (außer in Kärnten) nach der Geburt des Kindes einen Papamonat in Anspruch nehmen, wenn sie mit der Mutter in einem Haushalt leben. In der ORF-Pressestunde hat nun Sozialministerin Beate Hartinger-Klein angekündigt, den Anspruch auf einen Papamonat auch in der Privatwirtschaft flächendeckend rechtlich abzusichern.

Auch wenn Dienstgebern keine Kosten entstehen, weil es für diesen Monat nur 700 Euro Kindergeld vom Staat gibt, zeigte sich die Wirtschaftskammer gestern skeptisch: Vor allem Klein- und Mittelbetriebe könnten in Schwierigkeiten kommen, weil sie für die Zeit des Papamonats Fachkräfte nicht ersetzen könnten. Die Arbeiterkammer hingegen begrüßt den Vorstoß der FPÖ-Ministerin ausdrücklich.



Brauchen wir das Recht auf einen Papamonat für alle? Ja, das darf kein Privileg im öffentlichen Dienst bleiben. Nein, das würde Kleinbetriebe in der Privatwirtschaft in Probleme bringen. Das sollten sich Dienstgeber und Dienstnehmer individuell ausmachen.

