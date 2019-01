Facebook

Der frühere "Governor" von Kalifornien und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger trifft heute nachmittag zu einem "Arbeitsgespräch" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammen. Schwarzenegger wird ab 16.30 Uhr im Bundeskanzleramt erwartet.

Die beiden Männer halten seit längerem Kontakt: So besuchte Kanzler Kurz den 70-jährigen US-Star mit steirischen Wurzeln im Juli 2018 in dessen Villa in Kalifornien. Damals wurde der Besuch als "privat" ausgeschildert. Ein Jahr davor hatten sie sich zum Klimaschutz ausgetauscht. Und erst im vergangenen Dezember lobte Schwarzenegger in einer Videobotschaft das Plastiksackerl-Verbot der österreichischen Regierung.

"An Kanzler Kurz: Ich möchte Ihnen dazu gratulieren, Plastiksackerl zu verbieten. Das ist ein großer Fortschritt und andere Staatschefs sollten sich ein Vorbild nehmen", sagte "Arnie" im Video.

Dieser Tage weilt Schwarzenegger in Österreich, er besuchte unter anderem die Skirennen in Kitzbühel.